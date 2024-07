Chodzi o wydarzenia z środy 3 lipca. Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka poinformowała, że w siedzibie Rady są prokuratorzy w asyście policjantów i zamierzają dostać się do biura rzecznika dyscyplinarnego sędziów.

Co wydarzyło się 3 lipca w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa

Rzeczniczka Prokuratora Generalnego Anna Adamiak zapewniała, że działania w siedzibie KRS nie mają nic wspólnego z samą Radą i nie obejmują jej pomieszczeń. Po co zatem prokuratorzy przybyli do budynku KRS? Żądali wydania akt niektórych postępowań dyscyplinarnych (przez zastępców rzecznika dyscyplinarnego). Chodzi m.in. o sprawy dyscyplinarne sędziego Waldemara Żurka i sędziego Piotra Gąciarka.

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, działania te wiążą się z postępowaniem prowadzonym od marca przez Prokuraturę Krajową w sprawie przekroczenia uprawnień przez zastępców rzecznika dyscyplinarnego Przemysława Radzika, Michała Lasotę i zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy warszawskim sądzie okręgowym Jakuba Iwańca. Chodzi o odmowę wydania przez nich akt z postępowań dyscyplinarnych rzecznikom dyscyplinarnym ministra sprawiedliwości tzw. rzecznikom „ad hoc”. Ci ostatni zostali powołani przez Adama Bodnara na początku 2024 r. i mieli przejąć prowadzenie dyscyplinarek wobec niektórych sędziów. Zastępcy rzecznika nie wydali im jednak tych materiałów.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Manowska o wejściu prokuratury do KRS. "Siłowe wtargnięcie" Jak stwierdziła Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska, wejście prokuratury do budynku KRS to według niej "pogwałcenie konstytucyjnie gwarantowanego immunitetu sędziowskiego siłowym wtargnięciem i splądrowaniem biura sędziego Piotra Schaba".

"Zamach na siedzibę Krajowej Rady Sądownictwa"

W wydanej w piątek uchwale Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa stwierdziło, że „siłowe działania Prokuratury oraz Policji mające miejsce w dniu 3 lipca 2024 r. w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa przeprowadzone zostały wbrew przepisom prawa i z naruszeniem wszystkich fundamentalnych zasad demokratycznego państwa prawa. Doprowadziły one do naruszenia samodzielności, niezależności i autonomii Krajowej Rady Sądownictwa, a w konsekwencji do naruszenia konstytucyjnego porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, zasady legalizmu i odrębności władz, a także niezależności władzy sądowniczej i niezawisłości sędziów oraz prawa obywatela do skutecznej ochrony sądowej".