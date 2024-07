Akcja w KRS. Piotr Schab: Zawiadamiam prokuraturę i Kancelarię Prezydenta

A może zwracano się w tej sprawie do pana zastępców?

Nie. Cała korespondencja przechodzi przez moje ręce.

To co takiego wydarzyło się w środę, że nagle pojawiła się u was policja i prokurator?

To działanie o charakterze politycznym. Wpływowe środowiska sędziowskie kładą wielki nacisk na to, aby pozbawić nas możliwości wykonywania pracy. To, co się wydarzyło, jest tego najlepszym dowodem.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Prokuratura otwiera szafę sędziego Radzika. Przeszukanie w budynku KRS Prokuratorzy weszli do biura zastępców rzecznika dyscyplinarnego sędziów by przejąć akta niektórych spraw dyscyplinarnych. Łatwo nie było, policjanci musieli siłą otwierać szafę. Czynności nadal trwają.

Szafa, w której przechowywano akta, została otwarta na siłę?