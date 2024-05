TK orzekł w swojej sprawie: uchwała naprawcza Sejmu niekonstytucyjna

Wspomniana uchwała stwierdziła, że Mariusz Muszyński, Justyn Piskorski i Jarosław Wyrembak nie są od kilku lat sędziami TK, a Julia Przyłębska nie jest uprawniona do pełnienia funkcji jego prezesa (z powody wad przy jej powołaniu na prezesa i wygaśnięcia jej sześcioletniej kadencji, o co jest spór także między sędziami TK). Wskazuje też orzeczenia TK wydane z ich udziałem są dotknięte wadą prawną. Sejm zaapelował także aby zrezygnowali oni z tych stanowisk i przyłączyli się do procesu demokratycznych przemian.

Posłowie PiS zaskarżyli uchwałę w sprawie Trybunału

O zbadanie tej uchwały wystąpili posłowie PiS zgłaszając w pierwszej kolejności zastrzeżenia do głosowania nad uchwałą bez posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, ignorując przez to wolę wyborców. Sejm głosował nadto bez wskazania przepisu uprawniającego do podejmowania takiej uchwały wkraczającej w sprawy zastrzeżone dla władzy sądowniczej. Zarzucili, że uchwała nawołuje do niewykonywania wyroków TK (po jej przyjęciu nie są publikowane), co narusza m.in. zasadę trójpodziału władzy.

Formalna weryfikacja sędziów TK ma być przewidziana w kolejnych krokach już ustawodawczych, w tym zapowiadanej zmianie konstytucji, gdyż - jak zapewniali przedstawcie strony rządowej — uchwała Sejmu ma być pierwszym krokiem naprawy.

Czy to zamach na praworządność?

Dzisiaj na sali TK nie było przedstawiciela Prokuratora Generalnego, a poseł Paweł Śliz w imieniu marszałka Sejmu wniósł aby TK badał tę sprawę w pełnym składzie. Trójkowy skład TK nie uwzględnił wniosku wskazując, że mogłoby to nastąpić gdyby ta sprawa była skomplikowana, a za taką jej nie uważa. Po czym poseł opuścił posiedzenie bez zgody TK.