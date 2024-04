Uwagi do proponowanych zmian formułuje też prof. Agnieszka Bień-Kacała. Jej zastrzeżenia budzi m.in. umożliwienie prezydentowi i prokuratorowi generalnemu zgłaszania wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego TK. Według niej może to naruszać niezawisłości tych sędziów.

- Rzeczywiście warto zastanowić się nad przyznaniem takiego uprawnienia przedstawicielom władzy wykonawczej. Jeżeli w dodatku wniosek, o którym mówimy wiązałby się z obligatoryjnością wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego TK to byłbym temu przeciwny - stwierdza sędzia Hermeliński.

Opinia

Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości

W procesie legislacyjnym nigdy nie można wykluczyć zmian, w szczególności w przypadku tak dużej i ważnej reformy jak reforma Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście jesteśmy otwarci na argumenty i uwagi, tak żeby te projekty poprawiać i ulepszać. W związku z tym zastrzeżenia składane przez ekspertów w opiniach dla Sejmu uważamy za cenne i będą brane pod uwagę podczas prac legislacyjnych. Podejrzewam jednak, że będą wpływały jeszcze inne ekspertyzy.



Co prawda rząd nie jest gospodarzem tych projektów, ale jestem przekonany, że ewentualne uzasadnione zmiany będą rozważane. Nie jesteśmy radykałami i nie wykluczamy z góry możliwości uzupełnienia i ulepszenia tych projektów. Koalicja rządząca jest jednak zgodna i zdecydowana co do wyznaczonego kierunku zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Mam nadzieję, że prace nad nimi będą toczyły się sprawnie.