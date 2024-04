Jest nowy prezes sądu w Olsztynie. W miejsce Macieja Nawackiego

Minister Sprawiedliwości powołał sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Krzysztofa Krygielskiego do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie na okres czterech lat. Sędzia Krzysztof Krygielski zacznie pełnić tę funkcję z dniem 22 kwietnia 2024 r. - informuje rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Adam Barczak.

Sędzia Krzysztof Krygielski orzeka w X Wydziale Cywilnym SR w Olsztynie. W grudniu 2021 roku, jako wiceprezes tego sądu, dopuścił do orzekania zawieszonego wówczas sędziego Pawła Juszczyszyna. Zrobił to na podstawie prawomocnego zabezpieczenia i nieprawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, w których nakazano przywrócić Juszczyszyna do pracy.

Stało się to w momencie, gdy olsztyński sąd przez chwilę formalnie nie miał prezesa. Wcześniej był nim Maciej Nawacki, ale w grudniu 2021 r. skończyła się jego kadencja i dlatego Krygielski sam podjął decyzję w sprawie Juszczyszyna.

Ministerstwo sprawiedliwości w ekspresowym tempie powołało Nawackiego na drugą kadencję na stanowisku prezesa, a ten szybko pojawił się w sądzie i uchylił decyzję Krygielskiego, który potem został dodatkowo odwołany ze stanowiska wiceprezesa, a zastępca rzecznika dyscypliny sędziowskiej Przemysław Radzik, wszczął przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne. Zarzucił mu przekroczenie uprawnień.