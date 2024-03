TSUE: pytań z Polski o interpretację prawa UE najwięcej od 20 lat

Czytaj więcej Konsumenci TSUE odblokował pytania frankowe w SN Wniosek starej części Izby Cywilnej SN, która zablokowała na ponad dwa lata odpowiedź na kluczowe pytania dla frankowiczów, kierując sprawę do TSUE, był niedopuszczalny.

Na 8 skarg Polska wniosła 7

W 2023 r. do Trybunału Sprawiedliwości wpłynęło 821 spraw, o kilka więcej niż w 2022 r., a zakończono 783 sprawy, co jest liczbą dość zbliżoną do wyników z poprzednich trzech lat. Średni czas trwania postępowania, we wszystkich rodzajach spraw łącznie, wynosił 16,1 miesiąca, a liczba spraw w toku na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 1149.

Podział spraw ze względu na charakter postępowania jest również podobny do rozkładu z lat poprzednich. Same tylko odesłania prejudycjalne i odwołania stanowią ponad 90% wszystkich wniesionych.

TSUE zwraca uwagę na istotną zmianę, jaką jest wzrost liczby skarg bezpośrednich. W 2021 r. było ich zaledwie 29, a w 2023 r. już 60, czyli ponad dwa razy więcej.

Z czego wynika taki skokowy wzrost? W komunikacie TSUE czytamy, że dużo więcej było skarg o stwierdzenie nieważności (osiem skarg wniesionych w 2023 r. w porównaniu z zaledwie dwiema w 2022 r.), przy czym tylko jedno państwo członkowskie (Polska) wniosło siedem skarg na akty przyjęte przez unijnego prawodawcę w dziedzinie ochrony środowiska i efektywności energetycznej.

Więcej było także skarg o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Komisja Europejska zdecydowała w 2023 r. o wszczęciu szeregu równoległych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko niektórym państwom członkowskim (m.in. Polsce), przede wszystkim w dziedzinie ochrony środowiska.