Nie chcą prezesa Dudzicza. Apele sędziów z Białegostoku, Gorzowa i Piotrkowa

Czy możemy podłączyć ludzki mózg do Internetu? Elon Musk twierdzi, że znalazł na to sposób. Dziennikarze donoszą jednak o zaniedbaniach, pośpiechu i szkodach, jakie zostały poniesione w trakcie pracy nad tą technologią. Co tak naprawdę powinno budzić naszą wątpliwość? - pytają eksperci Instytutu Innowacji i Technologii Łukasiewicz Dominik Zieliński, Lidia Stępińska-Ustasiak.