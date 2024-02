Nowa ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa wzbudziła ogromne emocje

Bardziej optymistycznie do zmian w KRS podszedł Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych przy NRA. Co do zasady Naczelna Rada Adwokacka popiera projekt, jednak z kilkoma zastrzeżeniami.

Autorzy opinii postulują zmniejszenie reprezentacji sędziów sądów rejonowych w składzie KRS (według projektu ma być ich ośmiu) na rzecz tych z sądów okręgowych i apelacyjnych (planowane jest po jednym ich przedstawicielu).

Kolejne postulaty adwokatury dotyczą planów utworzenia Rady Społecznej przy KRS, ILiPP zwraca uwagę, że projekt nie zawiera przepisów o statusie sędziów nominowanych przez niewłaściwie obsadzoną KRS oraz wydanych przez nich wyroków.

– Brak rozstrzygającej regulacji w tym względzie podtrzymuje stan niepewności prawa, stąd projekt może być traktowany tylko jako rozwiązanie tymczasowe. W opinii odnieśliśmy się tylko do tego, co zostało uregulowane w projekcie. Ale wciąż dyskutujemy, co należały zrobić w sprawie neosędziów i ich wyroków. Moim zdaniem, aby nie pogłębiać chaosu, należy uznać je za ważne, ale wprowadzić możliwość ich podważenia poprzez choćby ścieżkę wznowienia postępowania. To ogólny kierunek, w jakim powinny iść zmiany, bo unieważnienie wszystkich wyroków, których w skali kraju zostało wydanych bardzo dużo, jest niemożliwe. Co więcej, byłaby to sytuacja niepożądana dla naszych klientów – mówi dr adw. Monika Haczkowska, współautorka opinii do projektu.