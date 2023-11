Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w orzeczeniu egzekucyjnym z 22 listopada 2023 roku nakazał natychmiastowe przywrócenie sędziego Pawła Juszczyszyna do orzekania w macierzystym wydziale cywilnym Sądu Rejonowego w Olsztynie.



Reklama

Jak podaje oko.press, prezes sądu Maciej Nawacki ma 3 dni na jego wykonanie, od momentu odbioru orzeczenia. Sąd zagroził mu, że jeśli jego nie zrobi zostanie nałożona na niego grzywna w wysokości 15 tys. złotych. Sąd uprzedził też, że w przypadku dalszej zwłoki grzywna może zostać zamieniona na areszt.

Jak zauważa portal, w tym przypadku nie jest konieczne uchylenie immunitetu, który Maciej Nawacki ma jako sędzia. Sprawa nie dotyczy bowiem ścigania go, tylko przymuszenia jako dłużnika do wykonania orzeczenia. I grzywna nie jest tu karą. Sąd uznał, że karą nie jest też zamiana grzywny na areszt. Dlatego w tej sprawie jako prezesa sądu immunitet go nie chroni - czytamy.

Przypomnijmy, iż 31 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wydał prawomocne zabezpieczenie przywracające sędziego Pawła Juszczyszyna do pracy w macierzystym wydziale cywilnym. Tym samym utrzymał w mocy wcześniejsze zabezpieczenie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy ze stycznia 2023 roku, o tej samej treści.

Sędzia Juszczyszyn wraz ze swoim pełnomocnikiem w czerwcu 2022 roku pozwał macierzysty Sąd Rejonowy za karne przeniesienie i mobbing.