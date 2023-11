Podobny do katalogu przyczyn prześladowań, znanego polskiemu oraz międzynarodowemu prawu, jest określony w kodeksie karnym katalog przyczyn dopuszczenia się znieważenia lub nawoływania do nienawiści.

Kodeks karny wymaga nowelizacji

Kodeks wskazuje przyczyny narodowościowe, etniczne, rasowe i wyznaniowe (w tym bezwyznaniowość), konsekwentnie pomijając omawiane wyżej płeć, orientację seksualną i niepełnosprawność. W tym jednak przypadku prawo międzynarodowe zdaje się stać na odmiennym stanowisku.

Przepisy krajowe chronią określone grupy, wskazane między innymi w art. 119 kodeksu karnego, a więc ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, polityczną, wyznaniową lub swoją bezwyznaniowość – mówi Gerard Bah, młodszy inspektor policji w stanie spoczynku.

– Dotyczy to groźby bezprawnej i przemocy. Podobny katalog znajdziemy w przepisie art. 257 kodeksu karnego, chroniącym przed znieważeniem. Katalogi te są niepełne, tak samo jak niepełny jest katalog we wspominanej uchwale SN. To orzeczenie, mówiące już o prześladowaniu, a nie o groźbie czy znieważeniu, jest równie ciekawe. Pominięto w nim obecną w polskim prawie karnym bezwyznaniowość, za to użyto niewystępującej we wskazanych przepisach kategorii „grupa społeczna”. Tę ostatnią przy pewnej dozie interpretacji można by próbować zastosować np. do ludzi ze społeczności LGBT+, rozszerzając na nich prawną ochronę przed prześladowaniem. Nie jest to jednak pewne, wymaga głębszego zastanowienia i wypowiedzi ekspertów, mogłoby jednak stanowić punkt wyjściowy do dyskusji o wprowadzeniu nowych rozwiązań prawnych. Do takich grup należą na pewno studenci czy górnicy, gdyż to ich w szczególności dotykały prześladowania w czasach komunizmu, o których mówi zresztą orzeczenie – uważa.

Ochronę przed prześladowaniem i przed czynami z kodeksu karnego łączy stała nieobecność przesłanki płci, orientacji seksualnej i niepełnosprawności.

– Biorąc pod uwagę, że zgodnie z art. 32 Konstytucji RP zakazuje się dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny i że te przesłanki uwzględniają m.in. unijne przepisy o znieważeniu i mowie nienawiści, nasz kodeks karny tym bardziej wymaga nowelizacji i dorównania międzynarodowym standardom – ocenia insp. Gerard Bah.