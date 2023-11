W apelu sędziowie zwracają się o "niezwłoczne przyjęcie rozwiązań legislacyjnych umożliwiających ukształtowanie składu Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) zgodnie z Konstytucją oraz zasadami wyrażonymi w traktatach UE" oraz "rozliczenie sędziów, którzy sprzeniewierzyli się rocie ślubowania sędziowskiego".

Jednocześnie zaapelowano do prezydenta o "podjęcie współdziałania z władzą w procesie przywracania rządów prawa i trójpodziału władz, co umożliwi uzyskanie należnych Polsce środków unijnych".

W piśmie sędziowie dziękują "Rodakom za konsekwentną obronę niezależności sądów, która stanowi gwarancję równości obywateli wobec prawa".

KOD chce unieważnienia konkursów sędziowskich

Swój apel wystosował też Komitet Obrony Demokracji, który "wzywa wszystkie demokratyczne siły, które w wyborach 15.10.2023 roku głosami ponad 11,5 miliona Polek i Polaków uzyskały mandat do sprawowania władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz nprawy Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego rozpoczęcia zgodnych z prawem działań zmierzających do przywrócenia rządów prawa w polsim sądownictwie wynikających z orzeczeń sądów polskich i trybunałów europejskich".