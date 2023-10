Nie oznacza to, że najlepszym pomysłem jest prosty powrót do stanu sprzed 2016 r. Jak wskazuje Stanisław Zakroczymski, konieczne jest przy tym usprawnienie działania prokuratury.

– Nie może być tak jak w latach 2010–2016, gdy prokurator generalny, niezależny od ministra sprawiedliwości, był pozbawiony realnego wpływu na działalność prokuratury, którą kierował – zauważa prawnik Trzeciej Drogi.

Opinia dla „Rzeczpospolitej” Maciej Czajka, rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Themis Środowisko sędziowskie popiera projekt przygotowany przez stowarzyszenie Iustitia, który zasadniczo dotyka najważniejszych kwestii związanych z kształtowaniem nowej KRS. Ale każdy projekt, który miałby zostać ewentualnie przyjęty przez parlament, musi spełniać minimum konstytucyjne, zakładające, że część sędziowską Rady wybierają sami sędziowie, bez wpływu polityków. Jeśli chodzi o szczegółowe regulacji dotyczące tego, kto mógłby w niej zasiadać, trzeba zważyć, żeby zachowana została zasada równego dostępu do pełnienia funkcji publicznych, aby części sędziów nie można było pozbawiać takiej możliwości ze względu na inne funkcje, które wypełniają. Jeśli przyjęlibyśmy, że sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości wróciliby do orzekania, to problem ten zniknie sam. Nie będzie bowiem pracujących w resorcie, a tym samym ewentualnej kolizji między kandydowaniem do KRS a pracą w ministerstwie, która mogłaby sprawić, że podział między część sędziowską a reprezentowaną przez władzę wykonawczą w KRS zostałby zachwiany. Propozycje komitetów są na tyle ogólne, że można jedynie powiedzieć, iż każda z nich – zmierzających do przywrócenia prawidłowo konstytucyjnie ukształtowanej KRS – jest do zaakceptowania.

Opinia dla „Rzeczpospolitej” Maciej Serowaniec, konstytucjonalista, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wynik wyborów prawdopodobnie nie pozwoli na dokonanie zmian obowiązującej regulacji konstytucyjnej, stąd ostrożność komitetów wyborczych na tym polu. Regulowanie kwestii ustrojowych na poziomie ustawowym mogliśmy zaś obserwować od dłuższego czasu. Ze zdziwieniem odebrałbym jednak próbę wzmocnienia roli premiera w polityce zagranicznej, bo Rada Ministrów ma obecnie silną pozycję. Świadczyłaby ona więc o chęci dalszej centralizacji władzy, czemu służyć mogłoby również wzmocnienie nadzoru nad wojewodami. Dotychczas systematyczne ograniczanie autonomii jednostek samorządu terytorialnego przejawiało się m.in. w obcinaniu środków z budżetu państwa. Teraz mogłyby zostać zagrożone konstytucyjne zasady decentralizacji władzy w państwie i pomocniczości, na których opiera się funkcjonowanie samorządu. Wraca też temat konstytucyjnej kontroli rozproszonej, ale jej wprowadzenie nie rozwiąże zapewne wszystkich bolączek wywołanych kryzysem konstytucyjnym. Jeśli chcemy powrócić do stanu sprzed 2015 r., to potrzebny jest nam silny TK. Choć z pewnością będzie to wymagało przeprowadzenia gruntownych reform. Pytanie, na ile ugrupowania opozycyjne okażą się zdeterminowane do działania.