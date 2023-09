– Instrumenty kontrolne powinny zostać stworzone wewnątrz sądownictwa – uważa. Z drugiej jednak strony, każdemu prokuratorowi zależy, by jego sprawa była rozpoznawana bez zbędnej zwłoki. Leży to również w interesie pokrzywdzonych. Jednak naprawianie niewydolnych sądów za pomocą prokuratorów to nie najszczęśliwszy pomysł.

– Nie zgadzam się z proponowanym elementem kontroli niezależnego sądu. Nie wyobrażam sobie, żeby prokurator donosił do przewodniczącego wydziału lub prezesa sądu na sąd, który nie wyznacza szybko terminu rozprawy. W dodatku w całej tej propozycji brakuje diagnozy. Dlaczego tak się dzieje? – zastanawia się prokurator Dariusz Korneluk, prokurator PR Warszawa-Śródmieście. A dzieje się tak nie dlatego, że sądy nie chcą wyznaczać rozpraw, tylko są tak obłożone, że nie są w stanie tego robić na bieżąco sprawnie i szybko. Drugie z rozwiązań dotyczące obecności prokuratora na sali rozpraw uważam za trafione i dobre.

Dziś zaledwie 20 do 25 proc. spraw rozpoczyna się z udziałem prokuratora. W reszcie spraw to sąd odczytuje akt oskarżenia. Tak być nie powinno. Problem jednak w tym, że przesunięcie prokuratora na salę sądową kosztem skierowania go do dochodzeń wymusza przeprowadzenie nowelizacji procedury karnej.

Etap legislacyjny: konsultacje