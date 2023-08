Sędzia Drożdżejko wyłączył sędziego Rygla. Odwet za wyłączenie Drożdżejki?

„Drożdżejko broni swojego statusu, atakując sędziego Rygla, który jest wielkim autorytetem nie tylko dla sędziów, ale też adwokatów. Bo jest sędzią dobrym merytorycznie. Ma wybitne orzecznictwo. W normalnych czasach tacy sędziowie szybko awansowali i nikomu to nie przeszkadzało. Bo to był przykład dla młodych, że ciężką pracą i talentem można dużo osiągnąć. I były w legalnej KRS takie sytuacje, że jak startowali tacy kandydaci, to inni sędziowie nie zgłaszali się do konkursów. Wiedzieli, że ktoś taki zasługuje swoimi osiągnięciami na awans. I nie trzeba mieć tytułu naukowego” - skomentował dla OKO.press były rzecznik starej KRS i członek zarządu stowarzyszenia Themis Waldemar Żurek.

„Przywykliśmy, że diabeł ubrał się w ornat i ogonem na mszę dzwoni. Drożdżejko stracił jakąkolwiek możliwość rozsądnej oceny tego, co się dzieje w Polsce. Owszem wielu sędziów, prawników i obywateli protestowało, ale nie wspierając partie, tylko by bronić państwa prawa w Polsce. I prawa ludzi do niezależnego sądu” - powiedział OKO.press prezes Iustitii prof. Krystian Markiewicza pytany o zarzuty wobec Rygla o rzekomą działalność polityczną stowarzyszenia i sprzyjanie opozycji. - „Nie przypominam sobie byśmy mieli na plakatach hasła wspierające partie i byśmy brali udział w jakiś programach wyborczych oraz działaniach inicjowanych przez partie polityczne. Jest odwrotnie. Była grupa osób, która czynnie wspierała działania partii rządzącej, biorąc udział w aktywnym niszczeniu konstytucyjnych organów i niszczeniu sądownictwa” - podkreślił prof. Markiewicz.