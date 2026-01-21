Aktualizacja: 21.01.2026 08:29 Publikacja: 21.01.2026 05:10
Ewa Łętowska: Kolejny raz o konstytucji, związkach osób jednej płcI i wyroku TSUE
Obszerny, analityczny artykuł opublikowany w Tygodniku Prawników („Rzeczpospolita” nr 4/2026) autorstwa Dawida Bunikowskiego i Karola Dobrzenieckiego nosi tytuł „Związki jednopłciowe a konstytucja. Wyrok TSUE niewiele zmienia”. Chodzi o orzeczenie z 25 listopada 2025 r. (sygn. akt C-713/23), uznające za naruszenie swobody przemieszczania się odmowę transkrypcji małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą do ksiąg stanu cywilnego w Polsce.
Żaden wyrok TSUE nie wywiera sam bezpośredniego skutku w krajowym systemie prawa (chyba że dotyczyłby rozporządzenia unijnego). Musi być on wykonany przez władze krajowe jako obowiązek traktatowy. W przypadku pytania prejudycjalnego (tak jak tutaj) rodzi to dwojakie następstwa. NSA, który zapytał, czy polskie organy administracji odmawiające transkrypcji zawartego za granicą małżeństwa osób jednej płci naruszają prawo europejskie już wie, że tak właśnie jest. Państwo zaś, jako całość, powinno zadbać, aby instytucje dostosowały na przyszłość swoją praktykę do tego, co stwierdził TSUE. I to jest wszystko, o czym wyraźnie mówi wyrok.
Dostosowanie praktyki jest proste: modyfikacja formularza będącego podstawą wpisu do systemu zagranicznego aktu małżeństwa oraz stosowna aktualizacja w programie komputerowym. Nie wymaga się tu – co expressis verbis wyrok podkreśla – żadnych dalszych zmian w polskim prawie, w szczególności wprowadzenia możliwości zawierania związków między osobami jednej płci. Wyrok więc nie wprowadza równości małżeńskiej. Jest on jednak na pewno przełomowy, ponieważ zakotwicza w polskim systemie prawnym związki jednopłciowe poprzez transkrypcję, jakkolwiek nie poprzez instytucjonalizację ich zawierania. I to zakotwiczenie już obecnie staje się przedmiotem swoistej perswazyjnej manipulacji, którą stosują autorzy: Dawid Bunikowski i Karol Dobrzeniecki.
Opór przeciw wykonaniu wyroku przybiera tu postać sugestii, że wymaga on głębokiej przebudowy systemu prawnego, z konstytucją włącznie. Przykładem takiego rozumowania jest stanowisko autorów: „Zmiana przepisów wykonawczych proponowana przez niektóre środowiska prowadzić będzie do skutku zbliżonego do niekontrolowanej instytucjonalizacji małżeństwa jednopłciowego. W ten sposób technicznoprawna czynność rejestracji zagranicznego aktu stanu cywilnego stanowiłaby mechanizm otwierający drogę do ich powszechnego uznania przez polskie organy administracyjne. Państwo musiałoby traktować osoby zawierające za granicą małżeństwo jednopłciowe praktycznie na równi z osobami pozostającymi w klasycznych związkach małżeńskich w niemal każdej sferze życia”.
TSUE, skądinąd skrupulatnie wywiązując się ze swej powinności, rzucił więc na polski stół coś w rodzaju jabłka niezgody. W mitologii skłóciło ono trzy boginie ubiegające się o tytuł najpiękniejszej –co głosił napis na owym owocu. Nasze jabłko ma inskrypcję: „macie transkrybować, a czy, co i jak będzie dalej – to już wasz problem”. Ja i autorzy, z którymi polemizuję, jesteśmy zgodni, że do wykonania obowiązku implementacyjnego samego wyroku wystarczy „technicznoprawna czynność rejestracji zagranicznego aktu stanu cywilnego”. Panowie Bunikowski i Dobrzeniecki uważają jednak, że ten kamyczek musi pociągnąć lawinę – do zmiany konstytucji włącznie. Nie mam złudzeń, że zwolennicy równości małżeńskiej zintensyfikują wysiłki w celu jej wprowadzenia. Dostrzegam zresztą i po ich stronie nadmiar optymistycznej nadziei, że sama implementacja wyroku załatwi, właśnie w duchu równości, wszystkie kwestie spadkowe czy rodzinne. Tymczasem TSUE orzekał o prawie unijnym; regulacje rodzinne i spadkowe do niego nie należą, a aksjologia wyroku odwołuje się do swobody przemieszczania się na terenie UE, nie do kwestii statusu osobowego czy rodzinnego. Sądy będą więc miały w przyszłości mnóstwo problemów i spodziewać się można dalszych pytań prejudycjalnych oraz skarg także do ETPC. Nie wyprowadzam z tego jednak wniosku, że wyroku TSUE nie należy wykonać z obawy przed tym, co ewentualnie nastąpi, i stanowczo oponuję przeciw tezie, jakoby jego realizacja wymagała zmiany konstytucji.
A już retoryczne, hipotetyczne pytanie: „jeśli TSUE w przyszłości nakaże Polsce uznanie małżeństwa trzech osób zawartego legalnie w innym państwie członkowskim, czy nasz kraj byłby zobowiązany do ich uznania?”, mające służyć jako argument przeciw wykonaniu wyroku C-713/23, uważam za nieuczciwe intelektualnie w sytuacji, gdy mowa o orzeczeniu podkreślającym w uzasadnieniu konieczność nienaruszania tożsamości narodowej i poszanowania porządku prawnego kraju dokonującego transkrypcji.
Wedle terminologii panów Bunikowskiego i Dobrzenieckiego należałoby mnie zaliczyć do „zwolenników progresywnego odczytania konstytucji”. Problem w tym, że wcale nie idzie tu o aksjologiczny progresywizm (uwaga na stygmatyzującą etykietę), lecz po prostu o dosłowne czytanie tego, co w art. 18 ustawy zasadniczej napisano. Wskazano bowiem – i jest to rzeczywiście zasada konstytucyjna–że małżeństwu heteroseksualnemu służy „ochrona i opieka”. Z faktu tego nie da się jednak wyprowadzić wniosku, że wyłącznie jemu przysługują takie uprawnienia, a jakimkolwiek innym związkom nie należy się żaden poziom ochrony i opieki.
Zgoda, że co do poziomu (czy treści) ochrony i opieki małżeństwo „jako związek kobiety i mężczyzny” ma się cieszyć sytuacją uprzywilejowaną. Nie implikuje to jednak, że jakikolwiek inny typ relacji musi mieć – jak piszą autorzy –„charakter wyłącznie
” i że musiałby być w ogóle „nieuznawany ani niechroniony przez państwo”, albo nie miałby praw „żadnych, gdyż nie podlegałby
. Taki związek nie korzystałby także z „opieki” RP. Zakładając jednak, że byłby możliwy, ale miałby mniej praw, kontrowersyjny byłby stosunek takiego rozwiązania do art. 32 konstytucji (równość wobec prawa i zakaz dyskryminacji)”.
Słabość tego rozumowania można wykazać, wskazując całkiem bogate orzecznictwo sądowe dotyczące choćby ochrony konkubentów – oczywiście ani nie tożsamej, ani takiej samej jak ta, którą ma małżeństwo, ale bynajmniej niemającej charakteru symbolicznego. Już tylko jako ciekawostkę, i nie chcąc być posądzoną o złośliwość, wskażę ochronę sądową dla związków (prawnie: konkubinatów) zawartych w ceremoniale religijnym w latach 1946–1958. A argument, że narusza to konstytucyjną równość i zakaz dyskryminacji, nie wytrzymuje konfrontacji z zasadą, iż równość oznacza równe traktowanie równego i nierówne –nierównego. Przecież sami autorzy (ja zresztą także nie) nie utożsamiają skutków ani reżimu prawnego konkubinatu z małżeństwem zawartym w USC.
Autorzy odwołują się do analogii z konstytucyjnej regulacji np. stolicy, godła, barw czy hymnu jako oznaczonych w sposób indywidualny (miasto Warszawa, orzeł, kolor biało-czerwony, „Mazurek Dąbrowskiego”). Argumentują, że podobny charakter ma małżeństwo jako instytucja konstytucyjna. O ile jednak odwołanie do stolicy, godła, barw czy hymnu ma za sobą substrat w realnie istniejących, pojedynczych bytach zindywidualizowanych, o tyle „małżeństwo” – jeśli idzie o reżim prawny – jest konstruktem normatywnym. Argumentacyjnie analogia więc zawodzi, bo po to, aby uznać, że art. 18 konstytucji zawiera zakaz instytucjonalizacji jakichkolwiek innych związków, trzeba przyjąć takie właśnie założenie. Co niebezpiecznie zbliża cały wywód do błędnego koła.
Autorzy odwołują się także do historii powstania konstytucji. Ano właśnie. U źródeł art. 18, jako normy dotyczącej związku kobiety i mężczyzny, rzeczywiście leżało przekonanie, że konstytucjonalizacja o takiej treści zapobiegnie ewentualnej instytucjonalizacji małżeństw homoseksualnych. Jeżeli jednak chciano w ten sposób stworzyć w ustawie zasadniczej przeszkodę, było to usiłowanie nieudolne. A to z uwagi na nieekskluzywny charakter normowania, zarówno w odniesieniu do domniemanego zakresu nazwy „małżeństwo”, jak i właściwego reżimu prawnego regulującego to, co ten zakres miałby obejmować. Ponadto nie zdawano sobie sprawy, że stworzenie skutecznej przeszkody dla instytucjonalizacji związku o innej strukturze podmiotowej wymagałoby ich wykluczenia nie tylko na poziomie konstytucyjnym, ale również przez ustawę zwykłą, która musiałaby dodatkowo wyeliminować instytucjonalizację związków opartych na wspólnym pożyciu, ale niebędących małżeństwami de lege lata.
To, że kodeks rodzinny i opiekuńczy (a więc ustawa) rzeczywiście normuje ekskluzywnie małżeństwo między kobietą a mężczyzną, jest kiepskim argumentem na rzecz tezy o ekskluzywnym charakterze małżeństwa heteroseksualnego w konstytucji. O treści ustaw wnioskuje się bowiem z ustawy zasadniczej, ale nie odwrotnie.
Wykonanie wyroku TSUE C-713/23 jest obowiązkiem traktatowym Polski. Nie powinno się tego orzeczenia przedstawiać w fałszywym świetle, co czyni artykuł Dawida Bunikowskiego i Karola Dobrzenieckiego. Wyrok wymaga możliwości przeniesienia do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu skutecznie sporządzonego za granicą. Nie dyktuje zmiany konstytucji ani nie wprowadza tylnymi drzwiami obowiązku dopuszczenia w polskim systemie prawa zawierania małżeństw osób jednej płci. Nie zawiera ani „aberracji”, ani „falandyzacji” prawa, nie jest „nieprzyjazny polskiej konstytucji”. Alarmistyczny wniosek kończący tekst, z którym polemizuję, brzmi: „W Polsce ustawa zasadnicza jest
art. 8 ust. 1 konstytucji), a nie wyroki unijne”. Problem w tym, że ani to orzeczenie TSUE, ani jego wykonanie nie zagrażały i nie zagrażają polskiej konstytucji.
