Obszerny, analityczny artykuł opublikowany w Tygodniku Prawników („Rzeczpospolita” nr 4/2026) autorstwa Dawida Bunikowskiego i Karola Dobrzenieckiego nosi tytuł „Związki jednopłciowe a konstytucja. Wyrok TSUE niewiele zmienia”. Chodzi o orzeczenie z 25 listopada 2025 r. (sygn. akt C-713/23), uznające za naruszenie swobody przemieszczania się odmowę transkrypcji małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą do ksiąg stanu cywilnego w Polsce.

Czy wyrok TSUE ws. związków jednopłciowych wymaga wykonania?

Żaden wyrok TSUE nie wywiera sam bezpośredniego skutku w krajowym systemie prawa (chyba że dotyczyłby rozporządzenia unijnego). Musi być on wykonany przez władze krajowe jako obowiązek traktatowy. W przypadku pytania prejudycjalnego (tak jak tutaj) rodzi to dwojakie następstwa. NSA, który zapytał, czy polskie organy administracji odmawiające transkrypcji zawartego za granicą małżeństwa osób jednej płci naruszają prawo europejskie już wie, że tak właśnie jest. Państwo zaś, jako całość, powinno zadbać, aby instytucje dostosowały na przyszłość swoją praktykę do tego, co stwierdził TSUE. I to jest wszystko, o czym wyraźnie mówi wyrok.

Dostosowanie praktyki jest proste: modyfikacja formularza będącego podstawą wpisu do systemu zagranicznego aktu małżeństwa oraz stosowna aktualizacja w programie komputerowym. Nie wymaga się tu – co expressis verbis wyrok podkreśla – żadnych dalszych zmian w polskim prawie, w szczególności wprowadzenia możliwości zawierania związków między osobami jednej płci. Wyrok więc nie wprowadza równości małżeńskiej. Jest on jednak na pewno przełomowy, ponieważ zakotwicza w polskim systemie prawnym związki jednopłciowe poprzez transkrypcję, jakkolwiek nie poprzez instytucjonalizację ich zawierania. I to zakotwiczenie już obecnie staje się przedmiotem swoistej perswazyjnej manipulacji, którą stosują autorzy: Dawid Bunikowski i Karol Dobrzeniecki.

Opór przeciw wykonaniu wyroku przybiera tu postać sugestii, że wymaga on głębokiej przebudowy systemu prawnego, z konstytucją włącznie. Przykładem takiego rozumowania jest stanowisko autorów: „Zmiana przepisów wykonawczych proponowana przez niektóre środowiska prowadzić będzie do skutku zbliżonego do niekontrolowanej instytucjonalizacji małżeństwa jednopłciowego. W ten sposób technicznoprawna czynność rejestracji zagranicznego aktu stanu cywilnego stanowiłaby mechanizm otwierający drogę do ich powszechnego uznania przez polskie organy administracyjne. Państwo musiałoby traktować osoby zawierające za granicą małżeństwo jednopłciowe praktycznie na równi z osobami pozostającymi w klasycznych związkach małżeńskich w niemal każdej sferze życia”.

TSUE, skądinąd skrupulatnie wywiązując się ze swej powinności, rzucił więc na polski stół coś w rodzaju jabłka niezgody. W mitologii skłóciło ono trzy boginie ubiegające się o tytuł najpiękniejszej –co głosił napis na owym owocu. Nasze jabłko ma inskrypcję: „macie transkrybować, a czy, co i jak będzie dalej – to już wasz problem”. Ja i autorzy, z którymi polemizuję, jesteśmy zgodni, że do wykonania obowiązku implementacyjnego samego wyroku wystarczy „technicznoprawna czynność rejestracji zagranicznego aktu stanu cywilnego”. Panowie Bunikowski i Dobrzeniecki uważają jednak, że ten kamyczek musi pociągnąć lawinę – do zmiany konstytucji włącznie. Nie mam złudzeń, że zwolennicy równości małżeńskiej zintensyfikują wysiłki w celu jej wprowadzenia. Dostrzegam zresztą i po ich stronie nadmiar optymistycznej nadziei, że sama implementacja wyroku załatwi, właśnie w duchu równości, wszystkie kwestie spadkowe czy rodzinne. Tymczasem TSUE orzekał o prawie unijnym; regulacje rodzinne i spadkowe do niego nie należą, a aksjologia wyroku odwołuje się do swobody przemieszczania się na terenie UE, nie do kwestii statusu osobowego czy rodzinnego. Sądy będą więc miały w przyszłości mnóstwo problemów i spodziewać się można dalszych pytań prejudycjalnych oraz skarg także do ETPC. Nie wyprowadzam z tego jednak wniosku, że wyroku TSUE nie należy wykonać z obawy przed tym, co ewentualnie nastąpi, i stanowczo oponuję przeciw tezie, jakoby jego realizacja wymagała zmiany konstytucji.