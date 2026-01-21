Aktualizacja: 21.01.2026 08:28 Publikacja: 21.01.2026 05:40
Od wielu tygodni razem z sędzią Igorem Tuleyą podróżujemy z naszą książką „Mogłem milczeć” po kraju.
Foto: Adobe Stock
Od wielu tygodni razem z sędzią Igorem Tuleyą podróżujemy z naszą książką „Mogłem milczeć” po kraju. Odbywamy spotkania, na których często pada pytanie, dlaczego – mając własne zawody i napięte terminarze – w ogóle to robimy. Spędzając dziesiątki godzin razem w samochodzie, sami zaczęliśmy się nad tym zastanawiać.
Chyba powodem jest tęsknota za prawdziwą rozmową, którą w dużym stopniu zastąpiły dziś zdawkowe wymiany myśli w mediach społecznościowych. Okres „reform” ministra Ziobry, których rzeczywistym celem było podporządkowanie sądów władzy wykonawczej, był czarny dla wymiaru sprawiedliwości. Nawet jednak w tak trudnych momentach można doszukać się czegoś pozytywnego – w tym przypadku była to konsolidacja społeczna. Powstawały spontaniczne ruchy obywatelskie, w których ludzie jednoczyli się w obronie wspólnych wartości i celów.
W trakcie protestów i spotkań mieliśmy okazję poznawać osoby z różnych środowisk, z całej Polski. Był to czas jedności zawodów prawniczych, gdy sędziowie, prokuratorzy i adwokaci nie tylko szli ramię w ramię we wspólnych marszach, ale także organizowali inicjatywy takie jak symulacje rozpraw sądowych, mające przybliżyć społeczeństwu pracę sądów.
Efektem tego społecznego dialogu było zwycięstwo demokratów w wyborach parlamentarnych. I w tym momencie coś się skończyło. Obywatele uznali, że skoro wybrali demokratyczną władzę, to ona załatwi już resztę za nich.
Władza zaś, gdy została wybrana, uznała, że poradzi sobie sama, a społeczeństwo – poza poparciem w wyborach – nie jest jej do niczego potrzebne. W efekcie trwający przez wiele lat zryw obywatelski jakoś obumarł.
Niestety, te założenia okazały się nietrafne i prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości nie zostało przywrócone. W normalnych warunkach można by obciążać za to władzę, bo to ona posiada narzędzia do egzekwowania funkcjonowania państwa zgodnie z konstytucyjnymi zasadami.
Tym razem jednak warunki nie były normalne. Większość kluczowych funkcji w wymiarze sprawiedliwości obsadzona jest z inspiracji byłego ministra sprawiedliwości, obecnie korzystającego z azylu w innym państwie, a któremu prokuratura zamierza postawić zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
Zarówno prezesowi Sądu Najwyższego, jak i szefowi Trybunału Konstytucyjnego prokuratura próbuje postawić zarzuty karne. Dodatkowo osoby te zostały powołane na swoje urzędy, podobnie jak większość obecnego składu SN czy członkowie Krajowej Rady Sądownictwa, w sposób niezgodny z prawem.
Jacek Dubois, adwokat
Przywrócenie stanu zgodnego z konstytucją uniemożliwia prezydent, dla którego ten chaos w państwie jest najlepszym paliwem politycznym. Dlatego przywrócenie praworządności nie jest dziś możliwe wyłącznie poprzez działania prawne – zwolennicy tych, którzy ów bałagan wprowadzili, blokują wszelkie próby naprawcze. To oczywiste: jeśli czerpie się siłę z konfliktu i sporu, robi się wszystko, by nie dopuścić do pokoju.
W takiej sytuacji jedynym czynnikiem, który może wpłynąć na zachowanie polityków przeciwnych przywracaniu praworządności, jest uświadomienie im przez wyborców, że jej lekceważenie po prostu się nie opłaca.
Problem polega jednak na tym, że jeśli wyborcy sami się nie ujawnią ze swoimi poglądami, ich opinia zainteresuje polityków, dopiero gdy zaczną się zbliżać kolejne wybory. Brak zachęty do aktywności obywatelskiej sprawił, że przez ostatnie dwa lata obumarła większość ruchów, dzięki którym obecni liderzy doszli do władzy.
W trakcie naszych podróży spotykamy ludzi, których poznaliśmy podczas dawnych protestów. Dziś nie widać w nich dawnego entuzjazmu – gdzieś zniknęła aktywność tych, którzy przez lata przemierzali setki kilometrów, by być tam, gdzie działy się najważniejsze wydarzenia.
Nadal są bardzo zainteresowani: przychodzą na spotkania i z troską pytają, co dalej. Jednak na ogół nie wrócili do swoich wcześniejszych działań.
Obywatele i wybrana przez nich władza to naczynia połączone, które – zwłaszcza w sytuacji kryzysu – nie powinny funkcjonować w oderwaniu od siebie. Zmiany wymagają aktywnego wsparcia. I to jest chyba powód, dla którego przejechaliśmy już sporo tysięcy kilometrów. Chodzi o pobudzanie obywatelskiej aktywności – bo cel osiąga się wtedy, gdy się do niego dąży, a nie wtedy, gdy pozostaje się biernym obserwatorem wydarzeń. Tęsknimy za czasami społecznej mobilizacji, gdy wspólnie szukaliśmy recepty na uzdrowienie wymiaru sprawiedliwości.
Ale te podróże dają mi także inną satysfakcję. Niedawno byliśmy w Bydgoszczy, w klubie, w którym przed dziesięcioma laty prowadziłem z mecenasem Andrzejem Malickim dyskusje o filmie opartym na jego pomyśle – „Bezmiar sprawiedliwości”. To jedna z najciekawszych pozycji kina prawniczego, pokazująca ten sam proces z trzech różnych perspektyw: prokuratora, sędziego i adwokata. Genialnie ukazuje, jak ta sama sala sądowa i ten sam proces wyglądają z punktu widzenia każdej z tych ról.
Mając różne zadania w postępowaniu, myślimy inaczej i zwracamy uwagę na inne elementy rozprawy. Aby być dobrym i skutecznym obrońcą, trzeba rozumieć te odmienne perspektywy.
Dlatego czas spędzony z sędzią jest dla mnie tak wartościowy – on opowiada mi o procesie widzianym zza stołu sędziowskiego, a ja tłumaczę, jak postrzegam go z ławy obrończej.
Po każdej z tych podróży czuję się wzbogacony, bo zaczynam dostrzegać moją salę sądową na nowo. Coraz częściej myślę też o tym, czy kolejnej książki nie powinniśmy napisać wspólnie z prokuratorem – aby to, co w artystycznej wizji pokazano w „Bezmiarze sprawiedliwości”, opisać z perspektywy praktyków sali sądowej.
Autor jest adwokatem, sędzią Trybunału Stanu
