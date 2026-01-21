Od wielu tygodni razem z sędzią Igorem Tuleyą podróżujemy z naszą książką „Mogłem milczeć” po kraju. Odbywamy spotkania, na których często pada pytanie, dlaczego – mając własne zawody i napięte terminarze – w ogóle to robimy. Spędzając dziesiątki godzin razem w samochodzie, sami zaczęliśmy się nad tym zastanawiać.

Reklama Reklama

Okres „reform” ministra Ziobry i jego skutki

Chyba powodem jest tęsknota za prawdziwą rozmową, którą w dużym stopniu zastąpiły dziś zdawkowe wymiany myśli w mediach społecznościowych. Okres „reform” ministra Ziobry, których rzeczywistym celem było podporządkowanie sądów władzy wykonawczej, był czarny dla wymiaru sprawiedliwości. Nawet jednak w tak trudnych momentach można doszukać się czegoś pozytywnego – w tym przypadku była to konsolidacja społeczna. Powstawały spontaniczne ruchy obywatelskie, w których ludzie jednoczyli się w obronie wspólnych wartości i celów.

W trakcie protestów i spotkań mieliśmy okazję poznawać osoby z różnych środowisk, z całej Polski. Był to czas jedności zawodów prawniczych, gdy sędziowie, prokuratorzy i adwokaci nie tylko szli ramię w ramię we wspólnych marszach, ale także organizowali inicjatywy takie jak symulacje rozpraw sądowych, mające przybliżyć społeczeństwu pracę sądów.

Efektem tego społecznego dialogu było zwycięstwo demokratów w wyborach parlamentarnych. I w tym momencie coś się skończyło. Obywatele uznali, że skoro wybrali demokratyczną władzę, to ona załatwi już resztę za nich.