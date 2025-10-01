Co ważniejsze, wyroki TK i tak żyją swoim życiem od chwili ogłoszenia, co potwierdził właśnie sam Trybunał Konstytucyjny.

Od ponad roku za rządów obecnej władzy i przywracania praworządności („jak ona ją rozumie”), Rządowe Centrum Legislacji, podlegające premierowi, nie opublikowało ponad 40 orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, powołując się na uchwałę Sejmu w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego z lat 2015–2023. Uderza to naturalnie w wiele osób, którym te orzeczenia pozwalają dochodzić ich praw, jak w pewnego mężczyznę z Zamojszczyzny, którego sąd skazał za jazdę pod wpływem alkoholu na dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na podstawie art. 42 § 3 kodeksu karnego. Tymczasem 4 czerwca 2024 r. TK orzekł, że przepis ten w zakresie owego dożywotniego zakazu jest niekonstytucyjny. Tego wyroku jednak nie opublikowano w Dzienniku Ustaw.