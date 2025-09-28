„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” (Mt 5, 6), czyli o odpowiedzi na współczesne wyzwania

Reklama Reklama

W Kościele katolickim trwa rok jubileuszowy. W sobotę 20 września w Rzymie odbyło się spotkanie z papieżem Leonem XIV w ramach jubileuszu pracowników wymiaru sprawiedliwości. Ojciec święty, który jest doktorem prawa kanonicznego, poświęcił swoje przemówienie sprawiedliwości i jej roli w życiu społecznym. Wydarzenie to zbiegło się z publikacją alarmujących wyników badania zaufania do sądów, przeprowadzonego w Polsce przez IBRiS. Czy uwagi papieża mogą być pomocne w przywracaniu w Polsce praworządności? Nie sposób nie wspomnieć również o zabójstwie Charliego Kirka i wydarzeniach po jego śmierci w USA. To skłania do refleksji, czy mamy do czynienia z punktem zwrotnym w biegu historii.

Co papież Leon XIV powiedział wiernym o stosowaniu prawa?

Papież przypomniał zgromadzonym w Watykanie prawnikom i pracownikom wymiaru sprawiedliwości, że sprawiedliwości nie można sprowadzać „do samego stosowania prawa lub działalności sędziów ani ograniczać do aspektów proceduralnych”. Przedstawił głęboko antropocentryczne rozumienie sprawiedliwości, w której „łączą się: godność osoby, jej relacje z innymi oraz wymiar wspólnoty opartej na współżyciu, strukturach i wspólnych zasadach. Chodzi o wzajemne oddziaływanie relacji społecznej, która stawia w centrum wartość każdego człowieka, którą należy chronić poprzez sprawiedliwość w obliczu różnych form konfliktu mogących pojawić się w działaniu jednostki, jak również wobec utraty poczucia wspólnego sensu, która może dotknąć także instytucje i struktury”.

Papież wskazał, że sprawiedliwość jest przede wszystkim cnotą, czyli „trwałą i stałą postawą, która porządkuje nasze postępowanie zgodnie z rozumem i wiarą”. Powinna więc polegać na „stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźnim tego, co im się należy” (Katechizm Kościoła Katolickiego 1807). Jednocześnie jej celem powinna być ochrona ochrona tego, kto domaga się sprawiedliwości, gdyż jest ofiarą ucisku, wykluczenia lub ignorancji.