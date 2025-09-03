Rzeczpospolita
Michał Długosz: Czy Prezydent RP jest głową państwa?

Ci, którzy decydują się służyć narodowi, czyli ogółowi obywateli, nie stają się jego panami. Mówi się, że Prezydent RP to głowa państwa – ale z czego to właściwie wynika?

Publikacja: 03.09.2025 05:50

Michał Długosz: Czy Prezydent RP jest głową państwa?

Michał Długosz: Czy Prezydent RP jest głową państwa?

Foto: PAP/Marian Zubrzycki

Michał Długosz

Na pewno nie z art. 10 konstytucji, zgodnie z którym władzę wykonawczą, czyli jedną z trzech władz, sprawują Prezydent RP i Rada Ministrów. Ten sam przepis stwierdza, że ustrój Polski opiera się na podziale i równowadze władz między organami ją sprawującymi.

Co więcej, ustawa zasadnicza deklaruje ustrój parlamentarny-gabinetowy, w którym pozycję dominującą wśród organów władzy wykonawczej ma rząd, a nie prezydent. Ten ostatni posiada określone kompetencje, ale ich zakres wynika z kompromisów politycznych – konstytucja była, zgodnie z tradycją, pisana najpierw przeciwko komuś (Lechowi Wałęsie), a potem dla kogoś (Aleksandra Kwaśniewskiego). To właśnie po zwycięstwie Kwaśniewskiego w wyborach prezydenckich wzmocniono pozycję prezydenta w Konstytucji – choć nie w stopniu, który zagrażałby nadrzędnej roli rządu.

