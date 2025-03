Maciej Zaborowski: Lex Hollywood. Od Harveya Spectera po Donalda Trumpa

Popularności serialu z całą pewnością przysłużyła się także Meghan Markle grająca asystentkę prawną Rachel Elizabeth Zane, która zrezygnowała z występu w ósmym sezonie serialu oraz kontynuowania kariery aktorskiej ze względu na poślubienie księcia Harry’ego i dołączenie do rodziny królewskiej.

Wracając do nowego serialu. Premiera tzw. spin-offu nastąpiła w Stanach pod koniec lutego, a sam serial jest emitowany w odcinkach w stacji NBC Universal pod nazwą: „Suits: LA”. Tym razem fabuła skupia się na sprawach karnych, co jako prawnik specjalizujący się w tej dziedzinie uważam zdecydowanie za interesujący zwrot akcji. W oryginalnej wersji serialu dominowało bowiem prawo korporacyjne i sprawy cywilne. Głównym bohaterem nowej serii jest Ted Black – były federalny prokurator z Nowego Jorku, który postanawia zakończyć karierę w prokuraturze i rozpocząć działalność w Los Angeles, reprezentując najbardziej wpływowych klientów ze świata show-biznesu. I chociaż jak to z takimi serialami bywa, niewiele ma to wspólnego z codzienną pracą prawnika, to ogląda się znakomicie. Wszystko więc zapowiada kolejny duży sukces amerykańskiej produkcji i nowe rzesze fanów.

I tu ponownie wracamy do rzeczywistości. W czasach, gdy kwestie prawne stają się narzędziem w politycznej grze, a nazwisko Trump nie schodzi z nagłówków, prawnicy – zarówno ci prawdziwi, jak i serialowi – coraz częściej odgrywają kluczową rolę. A wraz z nimi prawo karne. Patrząc zresztą na niektóre rozmowy prezydenta Trumpa i jego poczynania, można mieć wrażenie, że zalicza się on do fanów „W garniturach”. Wskazuje na to zarówno jego przywiązanie do eleganckiej męskiej odzieży, na co nie omieszkał zwrócić koleżeńsko uwagi prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, jak i sam charakter pana prezydenta, którego głównym mottem działań wydaje się motto Harveya Spectera – „I win, that’s what I do”.

Oby ten prawdziwy amerykański serial rozgrywający się na naszych oczach w mediach społecznościowych oraz w trakcie konferencji prasowych także zakończył się dla nas wszystkich wygraną i happy endem.

Autor jest adwokatem i sędzią Trybunału Stanu