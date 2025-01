Mariusz Królikowski: Opcja libijska, czyli wciąż o praworządności

Kolejne komplikacje

I w tym momencie nastąpiła zmiana władzy. Wydawać by się mogło, że gordyjski węzeł wokół sądownictwa zostanie wreszcie rozwiązany. Nic bardziej mylnego. Z biegiem czasu sytuacja coraz bardziej się komplikuje.

Przypadek zrządził, że akurat w tym samym czasie uprawomocnił się wyrok skazujący dwóch ministrów byłego rządu, wobec których jeszcze przed uprawomocnieniem prezydent zastosował prawo łaski. Rzecz jasna od razu pojawiła się wątpliwość, czy w takiej sytuacji wyrok skazujący jest wykonalny. Sąd zdecydował, że tak, i służby mundurowe z zadziwiającą szybkością dokonały głośnego zatrzymania, zresztą na terenie Pałacu Prezydenckiego, gdzie skazani liczyli chyba na średniowieczne prawo azylu. Prezydent – chcąc nie chcąc – zmuszony był do ponownego ułaskawienia, tym razem niekwestionowanego pod względem prawnym.

Na tym jednak sprawa się nie zakończyła. Marszałek Sejmu wygasił obu posłom mandaty, powołując się na prawomocne skazanie. Obaj zainteresowani wnieśli od tego odwołania. Zgodnie z ustawą powinny one zostać rozpoznane przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej SN. Marszałek Hołownia uznał jednak, że skoro Izba ta jest obsadzona przez tzw. nowych sędziów, to przekaże odwołania do Izby Pracy, zdominowanej przez sędziów „starych”. W dodatku uczynił to w warunkach konspiracyjnych, wysyłając zaufanego pracownika Kancelarii Sejmu wprost do prezesa Izby Pracy. Sami zainteresowani nie zasypiali gruszek w popiele i też złożyli odwołania bezpośrednio do IKN SN. W rezultacie w dwóch różnych izbach SN znalazły się te same sprawy. W normalnych warunkach taki spór kompetencyjny byłby łatwy do rozstrzygnięcia. Ale nie w warunkach wojny domowej w SN.

Szybsza była IKN, która rozpoznała odwołania złożone bezpośrednio przez zainteresowanych, a także odwołanie przekazane jej według właściwości przez „nowego” sędziego z Izby Pracy. Oczywiście na korzyść skarżących. Izba Pracy po paru dniach rozpoznała ostatnie z pozostałych w jej dyspozycji odwołań. Oczywiście na niekorzyść skarżącego. W rezultacie w obrocie prawnym znalazły się dwa sprzeczne orzeczenia co do jednego ze skarżących. Drugi uzyskał co prawda korzystne rozstrzygnięcie IKN, ale wiele mu to nie pomogło, bo marszałek konsekwentnie nie uznał żadnego z orzeczeń tej Izby i nie dopuścił obu posłów do obrad. W państwie upadłym wszystko jest przecież możliwe. Ważne, kogo słucha Straż Marszałkowska. Stan dualizmu trwał jeszcze przez kilka miesięcy, aż w końcu problem sam się rozwiązał, bo obaj zainteresowani zostali posłami do Parlamentu Europejskiego, wobec czego ponad wszelką wątpliwość przestali być posłami na Sejm RP.

Wojna też w prokuraturze

Szybko na polu walki o praworządność wybuchła kolejna mina. Tym razem minister Adam Bodnar uznał niespodziewanie, że prokurator Dariusz Barski jest od lat w stanie spoczynku, w związku z tym nigdy nie pełnił funkcji prokuratora krajowego. Było to o tyle ciekawe, że jeszcze rano tego samego dnia Dariusz Barski był w oczach ministra czynnym prokuratorem krajowym i nawet na jego wniosek powołał do PK swojego przyszłego następcę Jacka Bilewicza. Po południu to się zmieniło. Podstawą okazały się zamówione przez MS trzy opinie prawne. I oczywiście nie ma żadnej sprzeczności logicznej w tezie ministra, że wszystkie dotychczasowe czynności emeryta Barskiego pozostają w mocy.

Z tego tytułu powstała cała fala dualizmu. Pojawiły się bowiem problemy dotyczące legalności dalszych decyzji personalnych. Czy rzeczywiście skuteczne były powołania dokonywane przez emeryta Barskiego? Czy może jednak te dokonane przez jego następców Bilewicza i Korneluka, traktowanych przez część prokuratorów jako uzurpatorzy? I co z wnioskami procesowymi podpisywanymi osobiście przez prokuratora krajowego?