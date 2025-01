Mikołaj Małecki: Oszustka, hakerka czy złodziejka?

W jednym z ostatnich orzeczeń warszawski sąd uznał, że klientka co prawda nie oszukała kasy samoobsługowej, lecz... oszukała „system” (wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza z 7 listopada 2024 r., sygn. IV K 478/24). Doceniam kreatywność prokuratury i sądu, jednak w omawianej sprawie nie doszło ani do oszustwa z art. 286 kkodeksu karnego, ani do tzw. oszustwa komputerowego z art. 287 k.k.

Afera o awokado

Sprawa obiegła media jako tzw. afera o awokado. Kobieta skasowała na wadze samoobsługowej tańsze jabłka, a zabrała dużą ilość awokado i bananów. Została zarejestrowana przez monitoring i przyłapana przez ochroniarza. „Oficer dyżurny bielańskiej komendy otrzymał informację, że na terenie jednego ze sklepów doszło do ujęcia sprawcy przestępstwa” – relacjonowała Komenda Rejonowa Policji Bielany-Żoliborz w Warszawie. – „Kobieta została zatrzymana i osadzona w policyjnym areszcie. Policjanci z wydziału do walki przestępczością gospodarczą i korupcją już przedstawili jej zarzuty”.

Policja początkowo zarzucała klientce oszustwo z art. 286 k.k., zagrożone ośmioma latami pozbawienia wolności. Prokuratura wniosła jednak do sądu akt oskarżenia obejmujący czyn z art. 287 § 1 k.k., uznając kobietę za sklepową hakerkę. Sąd w prawomocnym wyroku przyznał, że działanie klientki nie było klasycznym oszustwem. Nie doszło do doprowadzenia innej osoby do rozporządzenia mieniem wskutek wprowadzenia jej w błąd. To prawidłowa ocena sytuacji: nie da się oszukać kasy samoobsługowej, o czym wielokrotnie pisałem na Dogmatach Karnisty i w „Przeglądzie Sądowym” (nr 10/2022). Z biegiem czasu wieloletnia linia orzecznicza, w myśl której sprytni klienci popełniali oszustwa z art. 286 k.k., zaczęła kwalifikować ich działania jako zwyczajne kradzieże.

W sprawie awokado sąd jednak zastosował niespodziewanie art. 287 k.k, który brzmi: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie szkody bez upoważnienia wpływa na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub zmienia, usuwa albo wprowadza nowy zapis danych informatycznych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Przyjęto, że kobieta – kasując tańsze jabłka zamiast awokado – bez upoważnienia wpływała na automatyczne przetwarzanie danych lub wprowadziła nowy zapis danych informatycznych do systemu komputerowego (bo zeskanowała towar i wygenerowała paragon), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.