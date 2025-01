Jacek Dubois: Nie pozwólmy straszyć

Ciekawa wymiana zdań nastąpiła w trakcie rozmowy prokuratora krajowego Dariusza Korneluka w TVP z Justyną Dobrosz-Oracz. Dziennikarka nawiązała do decyzji wydanej przez Państwową Komisję Wyborczą. I zapytała, czy rozmówca zgadza się ze słowami Romana Giertycha, że dopóki zastraszanie urzędników przez polityków opozycji nie będzie ścigane przez prokuraturę, dopóty wszyscy bardziej będą bać się PiS. Prokurator krajowy odpowiedział na to, że lepiej, by mecenas pozostawił ściganie przestępców prokuratorom, bo obecnie nikt na prokuratorów nie naciska.