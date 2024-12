Ewa Szadkowska: Władza? To nie dla kobiety

Iznów zacznę od anegdotki, choć w sumie cała sytuacja zakrawała na ponury żart. Wiele lat temu przeprowadziłam wywiad z radczynią prawną, prawniczką o ogromnym dorobku i wyrobionym nazwisku, która postanowiła zaangażować się w działalność samorządu zawodowego i odniosła na tym polu pierwsze sukcesy. Innymi słowy, zajęła dość eksponowane stanowisko w jednej z izb. Rozmowa była ciekawa, szczera, widać było, że osoba siedząca naprzeciwko mnie jest pełna zapału i zupełnie niezorientowana w regułach gry, czy raczej gierek typowych dla środowiska tzw. wiecznych działaczy. Jakież było moje zdziwienie, gdy zobaczyłam to, co do mnie wróciło z autoryzacji. Ingerencja w moje pytania – na co żaden szanujący się dziennikarz nigdy nie pozwala – nie była najbardziej zaskakująca. Zaszokowało mnie to, że poprawki (a raczej popsujki) naniósł ktoś inny, i bynajmniej nie był to rzecznik prasowy, ale radca nieformalnie trzęsący całą izbą. Nie życzył sobie, by z szeregów szedł jakiś niekontrolowany przekaz.