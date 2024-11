Ewa Szadkowska: Ta okropna radcowska cisza

To był 2016 r., u radców trwała kampania wyborcza. Jak zwykle w tej prawniczej korporacji mało spektakularna, bo samorząd radcowski od lat jawił się jako zwarty szereg ludzi o jednolitych poglądach, którzy czekają, aż z góry rozdane karty zostaną wyłożone na stół. Nie to co u adwokatów, dużo mniej licznych, którzy jednak zawsze potrafili różnić się pięknie, dając temu wyraz w soczystych wypowiedziach na łamach mediów, dzięki czemu relacjonowanie wszelakich wyborów na stanowiska w palestrze dla dziennikarzy było zadaniem niezwykle wdzięcznym.