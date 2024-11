Anna Nowacka-Isaksson: Komu sztabki złota, komu?

Na początku lat 90. spółka inwestowała w metale szlachetne i kupowała od prywatnych osób złoto w zamian za jego przechowanie. Kiedy ogłosiła upadłość, nagle rozpłynęło się w powietrzu 60 kg złota i kilka kilogramów platyny. Klienci uważają, że znaleziony skarb to sztabki należące do nich, które firma sprzeniewierzyła, zanim zbankrutowała. W postępowaniu związanym z bankructwem pojawiła się teza, że spółka sprzedała złoto swoich klientów, by pokryć własne straty.

Podejrzenie zweryfikowano, gdy w willi znaleziono skrzynki do przechowywania sztabek, które miały stempel firmy Tammstorp AB, związanej ze skandalem finansowym lat 90.

Kiedy robotnicy wystąpili do sądu administracyjnego w Göteborgu o prawo do skarbów, sprawa nie przybrała dla nich pozytywnego obrotu. Według ustawy dotyczącej rzeczy znalezionych z 1938 r. w przypadku znalezienia przedmiotu wmurowanego w dom lub zakopanego w ziemi lub ukrytego w inny sposób do połowy jego wartości ma prawo osoba, która go odkryła, i wlaściciel domu lub działki. Nie dotyczy to tylko znalezisk starożytnych.

Jak jednak uzasadniał sąd, by zastosować ustawę o znalezionym mieniu, w momencie odkrycia nie może się ono znajdować w czyimś posiadaniu. Sąd orzekł jednak, że było w czyimś posiadaniu. „Uznaliśmy, że jest rzeczą nieprawdopodobną, że mienie miałoby nieumyślnie trafić na strych” – orzekła sędzia sądu w Göteborgu Anna-Louise Björnsson. Zatem robotnicy nie mają prawa uzyskać ani części mienia, ani wynagrodzenia za nie.

Sąd administracyjny jednak nie rozstrzygał, komu ma przypaść złoto i platyna.

Poprzedni właściciel willi i najmłodszy syn rodziny zeznał na przesłuchaniu, że otrzymał nieruchomość w darze od matki w 2006 r. Szlachetne metale kupił jego ojciec i stanowią one część darowizny. Zgodnie z aktem darowizny przypisano mu całą nieruchomość łącznie z inwentarzem i własnością ruchomą. Jego zdaniem całe złoto i platyna należy do niego. Jako dowód pokazał sztabkę złota, którą znalazł w rzeczach matki. Pochodzi ona z tej samej serii co sztabki znalezione na strychu.