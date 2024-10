Joanna Parafianowicz: Kto się nadaje na adwokata?

Co pewien czas w adwokaturze powraca pomysł wprowadzenia zmian legislacyjnych pozwalających członkom, a zwłaszcza członkiniom samorządu na bardziej komfortowe i dające więcej poczucia bezpieczeństwa wykonywanie zawodu. Ideą tych koncepcji jest wprowadzenie możliwości korzystania z benefitów zbliżających realia wolnego zawodu do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

Nie inaczej jest obecnie – Naczelna Rada Adwokacka proponuje wprowadzenie adwokackiej umowy o współpracę. Zapoznanie się z wypracowaną koncepcją zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, o ile miałyby zostać w przyszłości uchwalone, prowadzi do wniosku, że adwokacka umowa o współpracy nie będzie w gruncie rzeczy ani umową o współpracy, ani umową o pracę. Stanowić będzie karykaturę obu tych rozwiązań równocześnie prowadzącą do wypaczenia istoty niezależnego zawodu. Zróżnicuje sytuację prawną adwokatów wykonujących działalność gospodarczą w stosunku do wszystkich innych przedsiębiorców.