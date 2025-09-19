Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Aktualizacja: 19.09.2025 08:55 Publikacja: 19.09.2025 08:35
Robert Redford (1936-2025)
Foto: MASSIMO VALICCHIA/NURPHOTO VIA AFP
Z pokolenia amerykańskich aktorów, którzy urodzili się w latach 30. ubiegłego wieku, a swoją karierę rozpoczynali na przełomie lat 50. i 60., to Redford był tym, którego od początku typowano na gwiazdę. I bardzo szybko nią został, prześcigając jakże licznych w tym sytym i zadowolonym pokoleniu „złotych chłopców”.
„Złotym chłopcem” był zresztą na wiele sposobów i nie tylko dlatego, że reprezentował typ urody wysportowanego i dobrze odżywionego amerykańskiego WASPA (White Anglo-Saxon Protestant) z blond włosami i białymi zębami. Bo chyba też jako jedyna gwiazda amerykańskiego kina tamtego okresu przyszedł na świat w 1936 r. niedaleko od Hollywood w Santa Monica i właśnie tam spędził swoje dzieciństwo. Słoneczna Kalifornia, w łagodnym klimacie której osiadali wracający z europejskich frontów weterani wojenni, buchała wówczas energią i bogactwem. Było to także idealne miejsce dla utwierdzania wiary w Amerykę idealną i posiadającą świetlaną przyszłość.
