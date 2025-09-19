Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Robert Redford – Złoty chłopiec. Aktor. Reżyser. A na końcu człowiek

Filmy, w których grał Robert Redford i które nakręcił w ostatnich 20 latach swojej kariery, często się pomija. Tymczasem jest to naprawdę dobry okres pełen politycznego kina o współczesności i historii Ameryki.

Publikacja: 19.09.2025 08:35

Robert Redford (1936-2025)

Robert Redford (1936-2025)

Foto: MASSIMO VALICCHIA/NURPHOTO VIA AFP

Łukasz Jasina

Z pokolenia amerykańskich aktorów, którzy urodzili się w latach 30. ubiegłego wieku, a swoją karierę rozpoczynali na przełomie lat 50. i 60., to Redford był tym, którego od początku typowano na gwiazdę. I bardzo szybko nią został, prześcigając jakże licznych w tym sytym i zadowolonym pokoleniu „złotych chłopców”.

„Złotym chłopcem” był zresztą na wiele sposobów i nie tylko dlatego, że reprezentował typ urody wysportowanego i dobrze odżywionego amerykańskiego WASPA (White Anglo-Saxon Protestant) z blond włosami i białymi zębami. Bo chyba też jako jedyna gwiazda amerykańskiego kina tamtego okresu przyszedł na świat w 1936 r. niedaleko od Hollywood w Santa Monica i właśnie tam spędził swoje dzieciństwo. Słoneczna Kalifornia, w łagodnym klimacie której osiadali wracający z europejskich frontów weterani wojenni, buchała wówczas energią i bogactwem. Było to także idealne miejsce dla utwierdzania wiary w Amerykę idealną i posiadającą świetlaną przyszłość.

Pozostało jeszcze 93% artykułu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Mariusz Cieślik: „Poradnik bezpieczeństwa” w każdym domu? Putin ponoć już przerażony
Plus Minus
Mariusz Cieślik: „Poradnik bezpieczeństwa” w każdym domu? Putin ponoć już przerażony
30 lipca Donald Tusk odwiedził Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie, gdzie pokazano mu n
Plus Minus
Drony, polityka i chaos. Czy Polska potrafi mówić jednym głosem?
Cała branża technologiczna zawdzięcza swój rozwój amerykańskiemu państwu. To ono stało za gigantyczn
Plus Minus
Michał Szułdrzyński: Tajemnica technologicznego sznura Lenina rozwiązana
Rosyjski przywódca Władimir Putin wizytujący manewry Zapad 2025
rozmowa
Włodzimierz Marciniak: Imperium Rosyjskie jest nie do odbudowania
Mieszkańcy Phoenix spontanicznie upamiętniają Charliego Kirka przed siedzibą jego organizacji Turnin
Plus Minus
Męczennik Charlie Kirk
Reklama
Reklama
e-Wydanie