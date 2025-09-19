Przyznam szczerze, że miałem pewne zrozumienie dla tego rodzaju argumentacji. Ale dała mi do myślenia wydana niedawno w USA książka „The Technological Republic” Alexa Karpa i Nicholasa W. Zamiski. Autorzy, menedżerowie legendarnej firmy Palantir, opisują, jak mocno rozwój Doliny Krzemowej oparty był na antypaństwowych i kontrkulturowych ideałach. Wszak Steve Jobs i Steve Wozniak stworzyli pierwszy komputer Apple, kierując się marzeniem o emancypacji zwykłych ludzi i uniezależnieniu się od państwa. Obaj należeli wówczas w Palo Alto do Homebrew Computer Club, którego inżynierowie dzielili się swoimi schematami i programami pisanymi na tworzone przez siebie maszyny.

Rewolucja technologiczna miała nam zbudować raj na Ziemi, tymczasem rzekomo nowatorskie biznesy są de facto aplikacjami do wieszania zdjęć, filmików, zamawiania przejazdów i noclegów, dowozu jedzenia, a model biznesowy wciąż polega na coraz skuteczniejszym wciskaniu ludziom reklam

Jak pisała amerykańska dziennikarka Kara Swisher, w kulturze start-upowej, ale i w stylu Doliny Krzemowej było mnóstwo pozerstwa – weźmy choćby pomysł, by biura wyglądały jak jedno wielkie przedszkole z pufami, kolorowymi ścianami i stołami z piłkarzykami. Było ono elementem budowania pewnej legendy, mitu niezależności, dalekiej od struktur państwa kultury hakerskiej (Facebook ma siedzibę przy ulicy Zatoka Piratów). Wystarczyło zmienić garnitur na tiszert i trampki (nie mylić z Trumpem) i już przestawało się być korporacyjnym menedżerem, a stawało się kontrkulturowym, antypaństwowym, eksperymentującym start-upowcem.

Karp i Zamiska zauważają jednak, że cała branża technologiczna zawdzięcza swój rozwój amerykańskiemu państwu. To ono stało za gigantycznymi zamówieniami dla Tesli czy SpaceX Muska, wcześniej to ono finansowało powstanie internetu, GPS, dotykowych ekranów, mikroprocesorów. Mało tego – to prawodawstwo Stanów Zjednoczonych, system patentowy itp. doprowadziły wszystkich technooligarchów do obecnego bogactwa. Ich fortuny nie powstałyby bez amerykańskiej armii zapewniającej pokój Stanom Zjednoczonym, ale szerzej też całemu Zachodowi. Autorzy „The Technological Republic” gorzko podsumowują, że rewolucja technologiczna miała nam zbudować raj na Ziemi, tymczasem rzekomo nowatorskie biznesy są de facto aplikacjami do wieszania zdjęć, filmików, zamawiania przejazdów i noclegów, dowozu jedzenia, a model biznesowy wciąż polega na coraz skuteczniejszym wciskaniu ludziom reklam, tyle że teraz przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji.

Co ma zespół Deerhoof do Chińczyków?

Problem w tym, że żerujący na państwie, ale niedający nic w zamian system technooligarchii na dłuższą metę jest nie do utrzymania. Dlaczego? Bo nasi przeciwnicy rzucili wszystkie siły na to, by rozwój przede wszystkim wspierał państwo. Poziom wykorzystania najnowocześniejszych technologii do budowy sił zbrojnych czy aparatu kontroli społecznej w Chinach jest bezprecedensowy. Dlatego Karp i Zamiska alarmują, że jeśli firmy technologiczne nie będą współpracowały z państwem, Chińczycy szybko nas przegonią i stanowić będą egzystencjalne zagrożenie. A powoływanie się na pacyfistyczne hasła nie jest w tej logice żadną etyczną wyższością, tylko śmiertelnie niebezpieczną dla Zachodu naiwnością.

Nie, nie twierdzę, że artyści z grupy Deerhoof powinni dziękować założycielowi Spotify za to, że inwestuje własne pieniądze w przemysł obronny, dzięki któremu być może uzyskamy przewagę nad Rosją stanowiącą dziś dla Europy najpoważniejsze zagrożenie (a w Rosji, podobnie jak w Chinach, cała gospodarka nastawiona jest na wojnę). Ale przynajmniej nie powinni się za to na niego obrażać.