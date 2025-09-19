Rzeczpospolita

„Cesarzowa Piotra” Kristiny Sabaliauskaitė. Bitwa o ciało carycy

Rosjanie mordują poddających się żołnierzy, ich armia wkracza do krajów bałtyckich, a na południu zapędza się do Mołdawii. Czasami można zapomnieć, że „Cesarzowa Piotra” Kristiny Sabaliauskaitė to powieść historyczna.

Publikacja: 19.09.2025 09:40

Piotr I zatrzymuje żołnierzy po zdobyciu Narwy w 1704 r. Litewska pisarka widzi tę scenę dużo okrutn

Piotr I zatrzymuje żołnierzy po zdobyciu Narwy w 1704 r. Litewska pisarka widzi tę scenę dużo okrutniej niż pokazał to malarz Nikolaj Sauerweid w 1859 r.

Foto: Domena publiczna

Marcin Kube

Gdyby w alternatywnym świecie portale plotkarskie pisały o literaturze, mogłyby w tym przypadku dać tytuł: „Ona znowu to zrobiła! Zobacz galerię”. A w niej portret młodej kobiety. Włosy upięte ponad głową, czarne, ale ta czerń jakaś taka nie do końca naturalna względem reszty oprawy twarzy (pewnie farbowane). Delikatny uśmiech – tajemniczy jak u Giocondy, a zarazem podszyty niepewnością. Rubensowski podbródek, rumieńce na delikatnej skórze. Na głowie diadem, ramiona okrywają gronostaje. Tułów przecięty czerwoną wstęgą, którą z boku spina kokarda ze złotym krzyżem.

