„Cesarzowa Piotra” Kristiny Sabaliauskaitė. Bitwa o ciało carycy

Gdyby w alternatywnym świecie portale plotkarskie pisały o literaturze, mogłyby w tym przypadku dać tytuł: „Ona znowu to zrobiła! Zobacz galerię”. A w niej portret młodej kobiety. Włosy upięte ponad głową, czarne, ale ta czerń jakaś taka nie do końca naturalna względem reszty oprawy twarzy (pewnie farbowane). Delikatny uśmiech – tajemniczy jak u Giocondy, a zarazem podszyty niepewnością. Rubensowski podbródek, rumieńce na delikatnej skórze. Na głowie diadem, ramiona okrywają gronostaje. Tułów przecięty czerwoną wstęgą, którą z boku spina kokarda ze złotym krzyżem.