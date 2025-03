Nadchodzi pikselizacja pracy?

Czytaj więcej Wynagrodzenia Firmy i pracownicy niemal zgodnie za jawnością płac Nie tylko wśród pracowników, ale także wśród pracodawców większość badanych popiera ujawnianie wysokości wynagrodzeń, choć niekiedy z zastrzeżeniami.

W badani Talent Trends już 90 proc. liderów HR w Polsce ( i 87 proc. na świecie) twierdzi, że ich strategie talentowe są dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wcześniej skoncentrowane na zwinności kadry. – Taką zwinność zapewnia m.in. dzielenie zakresu stanowiska na poszczególne zadania i analiza kompetencji potrzebnych do ich realizacji – wyjaśnia Mateusz Żydek.

Jednak do rzetelnego sprawdzenia kompetencji pracowników i fragmentacji ich ról na poszczególne zadania niezbędna jest zaawansowana analityka danych wykorzystująca narzędzia AI. To dlatego aż 47 proc. badanych firm w Polsce traktuje inwestycje w analitykę danych jako priorytet – by stworzyć bardziej elastyczne i zwinne modele zatrudnienia.

Coraz więcej firm tworzy już wewnętrzne mapy kompetencji, analizując, w jakich działach mają ludzi z konkretnymi umiejętnościami. (W tym także tymi, które nie są tam potrzebne). W dużych firmach stworzenie takiej mapy może jednak zająć kilka miesięcy, a bez wsparcia AI byłoby niemożliwe.