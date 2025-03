Pandemia zakończyła modę na otwarte biura open space

Już teraz część firm ma zorganizowane biura właśnie w ten sposób; z ponad 50-proc. udziałem zamkniętych stref współpracy, mniejszych przestrzeni do skupienia i do pracy indywidualnej. Około jednej trzeciej powierzchni biur zajmują wielofunkcyjne sale do spotkań i do pracy w mniejszych zespołach, w tym nowość ostatnich lat – pokoje dostosowane do pracy projektowej. Udział tych miejsc, które sprzyjają skupieniu i kreatywnej pracy w mniejszych zespołach, ma w 2032 r. wzrosnąć do 40 proc. Zwiększy się też powierzchnia (do ok. 10 proc.) przeznaczona na wydzielone strefy pracy (ad hoc & coworking zones) i przybędzie sal szkoleniowych.

W odwrocie są natomiast pokoje do cichej pracy, które część firm wprowadzała przed pandemią jako odskocznię od hałasu w open space’ach. Teraz nie są potrzebne, bo nie tylko z obserwacji JLL wynika, że jednym z motywatorów przyjścia do biura jest spotkanie z zespołem.

Razem, lecz kameralnie

– Obserwujemy coraz większą potrzebę pracy z najbliższymi współpracownikami, ale za zamkniętymi drzwiami, i wygląda na to, że ten trend jeszcze się umocni w perspektywie najbliższych lat – twierdzi Jakub Zieliński.

Będą też znikać firmowe siłownie i sale fitness, w które część firm inwestowała po pandemii. Okazały się jednak mało popularne, w odróżnieniu od wydzielanych w wielu biurach budek telefonicznych. Na znaczeniu zyskują też firmowe kuchnie i kantyny – nierzadko z częścią kawiarnianą – które pomagają wzmacniać nieformalne relacje w firmach. W 2032 r. mają zajmować już około 13 proc. powierzchni nowoczesnych biur, czyli niemal dwukrotnie więcej niż przed wybuchem pandemii.

Eksperci JLL zwracają uwagę na znaczenie funkcjonalności biura, która dla pracowników jest ważniejsza niż jego nowoczesny design. Jak wyjaśnia Jakub Zieliński, wprawdzie salki z designerskimi fotelami i stolikami świetnie wyglądają na zdjęciach, lecz dużo wygodniej niż w fotelu z laptopem na kolanach pracuje się przy podnoszonym biurku, z normalnym monitorem i siedząc na ergonomicznym krześle.