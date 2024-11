Z badania wynika, że skutki osłabienia bezpieczeństwa finansowego firm MŚP odczuwają ich kontrahenci i partnerzy biznesowi, a także pracownicy. Tym bardziej, że w takiej sytuacji przedsiębiorcy najczęściej tną koszty działalności (37 proc.).

Prawie co czwarty przedsiębiorca, który miał w ciągu ostatniego roku kłopoty finansowe przyznaje się też do problemów z wypłacalnością, a także do ograniczenia skali działalności.

Długofalowe skutki kadrowych cięć

Ponad jedna piąta firm MŚP wśród skutków spadku bezpieczeństwa finansowego wymienia też wzrost zadłużenia, a 15 proc. – utratę kluczowych kontraktów. To wszystko odbija się na pracownikach, bo w trudniejszej sytuacji 21 proc. firm ograniczyło podwyżki płac, a co ósma (12 proc.) zdecydowała się na obniżenie wynagrodzeń, co najczęściej robiły firmy handlowe (25 proc.).

Ponad jedna piąta badanych wśród konsekwencji gorszej kondycji finansowej wskazała zmniejszenie zatrudnienia, przy czym tę średnią podbijały firmy produkcyjne (o cięciach kadrowych mówi aż 39 proc. z nich), transportowe (ponad jedna trzecia), budowlane (29 proc.) i handlowe.

Co ciekawe, po taki środek zaradczy częściej sięgały większe przedsiębiorstwa; podczas gdy wśród mikrofirm na cięcia kadrowe zdecydowało się 12 proc. badanych, to w przypadku małych biznesów – miejsca pracy redukowało 15 proc., zaś wśród średnich firm – niemal jedna trzecia.