Zmiany na rynku agencji zatrudnienia. Zostaną duzi gracze i freelancerzy?

Agencje zatrudnienia uzależnione od jednego klienta

Artur Skiba, prezes firmy rekrutacyjnej Antal, twierdzi, że ostatnie lata to okres porządkowania rynku usług HR, który musiał się zmierzyć ze spadkiem popytu przy wzroście kosztów działalności. Był to trudny okres dla mniejszych firm, nierzadko wąsko wyspecjalizowanych. Sporo agencji było nastawionych na obsługę jednego klienta, np. dużego zakładu produkcyjnego, albo jednej branży. Problemy części firm przemysłowych, m.in. tych z branży automotive, sprawiły, że część z nich w krótkim czasie straciła 80–90 proc. biznesu.

Jak przypomina Skiba, w czasach boomu w IT powstało też bardzo wiele firm rekrutacyjnych specjalizujących się w „łowieniu” specjalistów IT na czele z programistami. Ubiegłoroczne tąpnięcie koniunktury w IT pozbawiło większość z nich zleceń, wypychając sporą część z rynku, tym bardziej że nawet pracodawcy, którzy zatrudniali nowych pracowników, często nie sięgali już po usługi łowców głów. – Developerzy IT sami szukają teraz pracy, więc firmy IT nie muszą już korzystać ze wsparcia łowców głów przy rekrutacji programistów – podkreślał Michał Młynarczyk, prezes firmy rekrutacyjnej Devire.

Jak zwraca uwagę Agnieszka Wójcik, dyrektor ds. Komunikacji i Badań Rynku w Antal, w usługach HR – podobnie jak w innych branżach – w trudniejszych czasach zanika środek rynku, czyli mniejsze, 10- czy 20-osobowe firmy. One mocno odczuły wzrost kosztów działalności w ostatnich latach, a nie mogą się ratować dywersyfikacją biznesu. Lepiej radzą sobie duże agencje zatrudnienia (które obok rekrutacji oferują też usługi outsourcingu czy doradztwa HR i wykorzystują okres spowolnienia na przejęcia) oraz freelancerzy, których atutem są niskie koszty działania. Zdaniem Agnieszki Wójcik wzrost rozwijanej przez Antala crowdstaffingowej platformy Rex, która łączy pracodawców, kandydatów oraz niezależnych rekruterów freelancerów, potwierdza, że tych ostatnich przybywa. Bez nich spadek liczby agencji zatrudnienia byłby jeszcze większy.

Czas na szybszą konsolidację

Jak ocenia Antonio Carvelli, rozdrobnienie agencji zatrudnienia nie sprzyja rozwojowi rynku. Niezbędna jest jego konsolidacja, co byłoby korzystne zarówno dla firm korzystających z usług agencji, jak i osób szukających pracy. – Doświadczone, stosujące transparentne procedury agencje są w stanie zagwarantować określone standardy obsługi, dzięki czemu zarówno zatrudniani, jak i przedsiębiorstwa, mogą liczyć na stabilność i perspektywy współpracy – wyjaśnia wiceprezes Gi Group Poland.