Wojciech Ratajczyk przyznaje, że w części branż, w tym w automotive, widać spadek popytu na pracowników tymczasowych, ale nie to jest największym wyzwaniem agencji zatrudnienia.

O ludzi trudniej niż o zamówienia

– Głównym problemem jest malejąca liczba kandydatów do pracy tymczasowej, co jest naturalną konsekwencją bardzo niskiej stopy bezrobocia – podkreśla Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR. Według niej pracodawcy coraz częściej postrzegają pracę tymczasową jako sposób na pozyskanie nowych pracowników, traktując ją jako wstępny etap rekrutacji. Zatrudniają więc pracowników tymczasowych na stałe, gdy tylko pojawi się taka możliwość, co dodatkowo ogranicza pulę dostępnych kandydatów. W tym roku dodatkowo zmniejszył ją odpływ Ukraińców, którzy częściej niż w poprzednich latach szukają lepiej płatnej pracy na Zachodzie, i utrudniony po aferze wizowej dostęp do pracowników z innych państw.

– Większym problemem niż spadek zamówień jest obecnie niedobór rąk do pracy, szczególnie mężczyzn – potwierdza Cezary Maciołek, prezes Grupy Progres. Według niego brak odpowiedniej liczby rąk do pracy jest jeszcze widoczniejszy teraz, w okresie wakacji, gdy rośnie zapotrzebowanie na pracowników w branżach wymagających dużej siły fizycznej, takich jak budownictwo, montaż czy prace sezonowe w rolnictwie.

Zdaniem Maciołka problemu niedoboru rąk do pracy nie rozwiążą nagłaśniane ostatnio zwolnienia grupowe. – Mają one miejsce w wybranych sektorach, które niekoniecznie pokrywają się z branżami, gdzie występuje największe zapotrzebowanie na kandydatów – podkreśla szef Grupy Progres, dodając, że przebranżowienie pracowników wymaga zazwyczaj dodatkowych szkoleń i adaptacji, co nie jest ani tanie, ani natychmiastowe.

Azjaci i Latynosi

Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service, zwraca uwagę, że zwolnienia grupowe obejmują często branże, gdzie średni poziom płac jest sporo wyższy niż np. w przemyśle rolno-spożywczym (w tym mięsnym), który przy wysokiej rotacji cierpi na permanentny niedobór rąk do pracy. Zdaniem Inglota ciężka i słabo opłacana praca sprawia, że do branży mięsnej czy rybnej trudno pozyskać dziś polskich czy ukraińskich pracowników. Firmy sięgają więc po Azjatów albo Latynosów, którzy też szybko zaczynają szukać lepszej pracy.

– Widoczny wzrost zainteresowania pozyskiwaniem pracowników z tzw. dalekich kierunków, w tym z Ameryki Południowej, to odpowiedź na niedobór pracowników z Ukrainy, którzy mają wyższe oczekiwania finansowe lub są po prostu niedostępni – zaznacza Marcos Segador Arrebola, dyrektor zarządzający Gi Group Holding w Polsce. Również on twierdzi, że większym problemem niż zdobycie zamówień jest niedobór pracowników, widoczny na przykład w branży TSL (transport, spedycja, logistyka) czy w handlowej, gdzie wynagrodzenia są zbyt niskie w stosunku do oczekiwań kandydatów. Zdaniem Krzysztofa Inglota niezbędne jest większe zróżnicowanie płac w relacji do warunków pracy. – Praca w trudnych warunkach, w wilgoci i chłodzie musi być lepiej wynagradzana albo… zautomatyzowana – podkreśla ekspert Personnel Service.