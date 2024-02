Na początku 2024 roku w Rosji odnotowuje się niedobór opiekunek do dzieci, popyt na usługi przewyższa podaż wielokrotnie – wynika z ankietowanych przez gazetę RBK firm rekrutacyjnych.

Reklama

- Popyt na usługi znacznie przewyższa podaż. Można powiedzieć, że dziś rynek należy do osób poszukujących pracy, a nie do pracodawców. Coraz częściej to niania wybiera rodzinę, a nie odwrotnie, jak to miało miejsce jeszcze kilka lat temu” – zauważyła Anna Żukowa dyrektorka firmy Second Mom.

Szefowa agencji Pomogatel.ru Tatyana Kurkina dodała, że ​​brakuje przede wszystkim niań z doświadczeniem.

Czytaj więcej Rynek pracy Kreml sprowadza robotników z Afryki i Korei Północnej. Ale Rosjanie ich nie chcą Dwa lata rozpętanej wojny kosztowały Rosję utratę 4,8 mln pracowników. Ponad milion zabrała rosyjska wojna, reszta uciekła za granicę przed poborem i coraz bardziej totalitarnym reżimem. Teraz Kreml próbuje zatkać dziurę w rynku pracy.

Nianie uciekły za granicę

Identyczny wzrost popytu i podaży usług niani firma Avito odnotowała w styczniu 2024 roku i wyniósł on 11 proc. m/m. Zapotrzebowanie pracodawców na nianie w ujęciu rocznym wzrosło w zeszłym miesiącu o 43 proc.. Firma YouDo odnotowała w pierwszym miesiącu roku 39 proc. wzrost popytu na usługi niań w całej Rosji