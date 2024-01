MFW ostrzega: sztuczna inteligencja zmiecie 40 proc. miejsc pracy. Kto ucierpi?

Ostrzegła, że ​​wykorzystanie sztucznej inteligencji może zwiększyć ryzyko niepokojów społecznych, szczególnie jeśli młodsi, mniej doświadczeni pracownicy wykorzystają tę technologię jako sposób na zwiększenie swojej wydajności, podczas gdy starsi pracownicy będą mieli trudności z dotrzymaniem im kroku.

Będzie gorąco wokół AI w Davos

Kristalina Georgiewa w swoim blogu wspomniała również o możliwościach zwiększenia produkcji i dochodów na całym świecie dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji. „Sztuczna inteligencja przekształci światową gospodarkę, ale upewnijmy się, że przyniesie to korzyści ludzkości” – napisała.

Według ekonomistów banku Goldman Sachs aż 300 mln pełnoetatowych stanowisk pracy na całym świecie mogłoby zostać zautomatyzowanych dzięki najnowszej fali sztucznej inteligencji, która dała początek platformom takim jak ChatGPT.

Zdaniem analityków banku 18 proc. pracy na całym świecie może zostać skomputeryzowane, a skutki tego będą bardziej odczuwalne w gospodarkach rozwiniętych niż na rynkach wschodzących. Najbardziej ucierpią pracownicy administracyjni i prawnicy — twierdzą ekonomiści, zwłaszcza w porównaniu z „niewielkim wpływem” w przypadku zawodów wymagających wysiłku fizycznego lub zawodów wykonywanych na świeżym powietrzu, takich jak np. prace budowlane i naprawcze.

Bank szacuje, że w Stanach Zjednoczonych i Europie około dwie trzecie obecnych stanowisk pracy jest narażonych „na pewien stopień automatyzacji wynikający z rozwoju sztucznej inteligencji”, a nawet jedna czwarta całej pracy mogłaby zostać w całości przez nią wykonana – szacuje bank. „Ale jeśli sztuczna inteligencja „zapewni swoje obiecane możliwości, rynek pracy może stanąć w obliczu znacznych zakłóceń” – napisali ekonomiści banku.

Chodzi tutaj o technologię stojącą za ChatGPT, który może odpowiadać na pytania i pisać eseje. Skłonił on już wiele firm do ponownego przemyślenia, w jaki sposób ludzie powinni pracować na co dzień. Jego twórca zaprezentował najnowszą wersję oprogramowania stojącego za botem GPT-4. Platforma szybko zaimponowała początkującym użytkownikom możliwością uproszczenia kodowania, szybkiego tworzenia strony internetowej od prostego szkicu i możliwości zdawania egzaminów na wysokie oceny.