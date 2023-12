Wakatów w IT mniej, ale i tak branża ma największy problem

Przemysł, handel wraz z naprawą aut oraz TSL, czyli transport i logistyka - to w tych trzech branżach było na koniec wrześnie br. najwięcej wolnych miejsc pracy, czyli wakatów - wynika z ogłoszonych w poniedziałek danych GUS. Według nich, w końcu trzeciego kwartału b.r. pracodawcy w Polsce mieli111,2 tys. wakatów, czyli o 1,8 proc. mniej niż w poprzednim kwartale i prawie o 18 proc. (24,3 tys.) mniej niż rok wcześniej. Było ich też najmniej od połowy 2021 roku.

44 proc. spadek w nowych technologiach

W porównaniu z III kwartałem 2022 r. wolnych miejsc pracy ubyło w każdej branży, w tym w przemyśle, w którym na koniec września było 22,6 tys. wakatów, prawie o jedną piątą mniej niż rok wcześniej.

Znacznie większe tempo spadku widać w ICT (informacja i komunikacja, w tym IT), gdzie na koniec września b.r. liczba wakatów była o ponad 44 proc. mniejsza niż rok wcześniej. Spadek zapotrzebowania na pracowników widać tam także w ofertach pracy. Według danych Adecco Group, w październiku kandydaci do pracy w IT mieli do wyboru 27,9 tys. propozycji, o połowę mniej niż rok wcześniej

Pomimo to, przy 6,8 tys. wolnych miejsc pracy, branża ICT ma najwyższy wskaźnik wakatów, czyli udział wolnych miejsc pracy w ich ogólnej liczbie (obsadzonych i wolnych miejsc pracy). Na koniec września sięgał on 1,85 proc., czyli ponad dwukrotnie więcej niż ogółem w Polsce (0,89 proc.). Drugą po ICT branżą, gdzie nieobsadzone miejsca pracy są poważnym problemem jest budownictwo z 1,71 proc. wskaźnikiem wakatów, których na koniec września było tam 13,2 tys.