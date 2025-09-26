Z tego artykułu dowiesz się: Jakie działania podjął Microsoft wobec izraelskiego wojska?

W jaki sposób wykorzystano technologię Microsoftu do inwigilacji?

Jakie inne międzynarodowe firmy wspierają Izrael w konflikcie z Palestyną?

Jakie są obecne konsekwencje polityczne i humanitarne konfliktu w Strefie Gazy?

„Chciałbym poinformować, że Microsoft wstrzymał i wyłączył szereg usług dla jednostki w Ministerstwie Obrony Izraela” – tak zaczyna się oświadczenie opublikowane na blogu firmy Microsoft przez jej prezesa, Brada Smitha.

Decyzja została podjęta po tym, jak śledztwo dziennikarskie przeprowadzone przez „The Guardian” ujawniło, że izraelska jednostka wywiadu wojskowego, znana jako 8200, korzystała z platformy Microsoft Azure do przechowywania milionów połączeń telefonicznych wykonywanych przez Palestyńczyków w Strefie Gazy i na okupowanym Zachodnim Brzegu. Koncern początkowo odpierał zarzuty i ogłosił, że 15 sierpnia rozpoczął własne dochodzenie w tej sprawie.

Z najnowszego oświadczenia prezesa wynika, że część zarzutów się potwierdziła.

„W trakcie naszej analizy znaleźliśmy dowody potwierdzające elementy doniesień gazety” – czytamy na blogu.