Jest przełom. Microsoft wyłącza część usług dla izraelskiego wojska

Dziennikarskie śledztwo wykazało, że Izrael wykorzystuje technologię Microsoftu do masowej inwigilacji Palestyńczyków. Władze Microsoftu początkowo zaprzeczały. Teraz zmieniły zdanie.

Publikacja: 26.09.2025 11:05

Żołnierze Sił Obronnych Izraela gromadzą się w pobliżu pojazdów wojskowych i ciężkiego sprzętu wzdłu

Żołnierze Sił Obronnych Izraela gromadzą się w pobliżu pojazdów wojskowych i ciężkiego sprzętu wzdłuż granicy z Gazą, widok ze strony izraelskiej, 3 września 2025 r.

Foto: Reuters

Katarzyna Kucharczyk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie działania podjął Microsoft wobec izraelskiego wojska?
  • W jaki sposób wykorzystano technologię Microsoftu do inwigilacji?
  • Jakie inne międzynarodowe firmy wspierają Izrael w konflikcie z Palestyną?
  • Jakie są obecne konsekwencje polityczne i humanitarne konfliktu w Strefie Gazy?

„Chciałbym poinformować, że Microsoft wstrzymał i wyłączył szereg usług dla jednostki w Ministerstwie Obrony Izraela” – tak zaczyna się oświadczenie opublikowane na blogu firmy Microsoft przez jej prezesa, Brada Smitha.

Decyzja została podjęta po tym, jak śledztwo dziennikarskie przeprowadzone przez „The Guardian” ujawniło, że izraelska jednostka wywiadu wojskowego, znana jako 8200, korzystała z platformy Microsoft Azure do przechowywania milionów połączeń telefonicznych wykonywanych przez Palestyńczyków w Strefie Gazy i na okupowanym Zachodnim Brzegu. Koncern początkowo odpierał zarzuty i ogłosił, że 15 sierpnia rozpoczął własne dochodzenie w tej sprawie.

Z najnowszego oświadczenia prezesa wynika, że część zarzutów się potwierdziła.

„W trakcie naszej analizy znaleźliśmy dowody potwierdzające elementy doniesień gazety” – czytamy na blogu.

Jakie usługi IT wyłącza Microsoft w Izraelu

Władze Microsoftu podają, że znaleziono dowody na wykorzystanie pojemności pamięci masowej platformy Azure przez Ministerstwo Obrony Izraela (IMOD) w Holandii oraz korzystania z usług AI.

„W związku z tym poinformowaliśmy IMOD o decyzji Microsoftu o zaprzestaniu i wyłączeniu określonych subskrypcji IMOD i ich usług, w tym korzystania z określonych usług i technologii pamięci masowej w chmurze oraz AI. Przeanalizowaliśmy tę decyzję z IMOD i kroki, które podejmujemy w celu zapewnienia zgodności z naszymi warunkami świadczenia usług, koncentrując się na zapewnieniu, że nasze usługi nie będą wykorzystywane do masowej inwigilacji ludności cywilnej” – napisał szef koncernu. Zapewnił, że ta decyzja nie ma  wpływu na pracę, którą Microsoft nadal wykonuje na rzecz ochrony cyberbezpieczeństwa Izraela i innych krajów Bliskiego Wschodu, w tym w ramach tzw. Porozumień Abrahama (zakładających normalizację stosunków dyplomatycznych pomiędzy Izraelem a kilkoma państwami arabskimi).

Palestyna i Izrael po II wojnie światowej

Palestyna i Izrael po II wojnie światowej

Foto: PAP

Szef Microsoftu w oświadczeniu na blogu podziękował dziennikowi „The Guardian”. Twierdzi, że doniesienia dziennikarzy opierały się częściowo na źródłach zewnętrznych Microsoftu, do których koncern nie miał dostępu ze względu na jego zobowiązania dotyczące prywatności klientów.

Jak koncerny wspierają Izrael

Microsoft znalazł się na liście kilkudziesięciu koncernów, które według raportu ONZ bezpośrednio lub pośrednio wspierają nielegalne działania Izraela przeciwko Palestynie. Sprawę opisywaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej” 13 sierpnia.

W zestawieniu są takie firmy jak: Amazon, Alphabet, Airbnb, Axa, Allianz, BNP Paribas, Booking.com, BP, Caterpillar, Hyundai, IBM, Palantir, Lockheed Martin, Leonardo, Microsoft czy Volvo. Nasza redakcja wysłała do globalnych central korporacji pytania, prosząc o odniesienie się do raportu. Zapytaliśmy je również, czy w świetle coraz bardziej dramatycznej sytuacji w Strefie Gazy nie rozważają zmiany swojej polityki biznesowej i zakresu współpracy z Izraelem. Część firm (w tym Microsoft) nie odpowiedziała. Inne odparły zarzuty. Jeszcze inne zrzuciły odpowiedzialność na innych, przekierowując nas m.in. do amerykańskiego rządu. A niektóre wprost potwierdziły, że wspierają Izrael (m.in. Palantir).

Trwająca od niemal dwóch izraelska ofensywa w Strefie Gazy (reakcja na atak Hamasu z 7 października 2023 r.) doprowadziła do śmierci co najmniej 65 tys. osób. Końca konfliktu nie widać.

Niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza ONZ do spraw Okupowanych Terytoriów Palestyńskich orzekła, że działania Izraela w Strefie Gazy wyczerpują znamiona ludobójstwa. 

