Polskie REIT-y i opcja niemiecka

REIT-y potrzebne są głównie po to, by rodzimy kapitał mógł w końcu inwestować w nieruchomości stricte komercyjne. Od lat trwają próby doklejenia do nich innych sektorów rynku nieruchomości. Niemcy REIT-om inwestowania w mieszkania zakazali.