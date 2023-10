Szymanowska: Tanie kredyty nakręcają ceny mieszkań. Będzie coraz drożej

W swoim programie deklaruje pani, że chce być rzecznikiem osób poszkodowanych przez banki i parabanki. W jaki sposób?

Pracując w bankowości obserwowałam pewne praktyki, które mi się bardzo nie podobały i którym się nie poddawałam. Nie zgadzałam się na sprzedaż produktów w sposób nieetyczny, a niestety tak to czasami w tej branży wyglądało. Targety, to, że trzeba wyrobić jakiś plan, że pracownikom obcina się premie, mimo że wyrobili plan np. na kredyty, ale nie sprzedali jakichś tam inwestycji… Ja się na coś takiego nie zgadzałam. Jeżeli klient przychodził do mnie po lokatę, to wychodził z lokatą, a nie jakimiś dodatkowymi instrumentami, których wcale nie potrzebował i które przede wszystkim nie gwarantują ochrony kapitału.

Mam nadzieję, że to się zmieniło, ale nadal jest wiele osób poszkodowanych. Jeżeli były umowy frankowe, które zawierały klauzule niedozwolone, to dlaczego tego wcześniej ktoś nie sprawdził? Dlaczego tysiące ludzi musi teraz iść do sądów i udowadniać swoje racje?

I jak to zmienić?

To mój osobisty temat, który nie wynika z programu partii, ale myślę, że znajdę w tej kwestii poparcie: jestem za tym, żeby każdy wypuszczany na rynek produkt finansowy przechodził takie sprawdzenie, jak to ma miejsce w przypadku leków. Idąc do apteki nie musimy się zastanawiać czy lek przepisany przez lekarza faktycznie stosuje się na określone schorzenie i jakie ma ewentualne skutki uboczne. Klienci banku też nie muszą znać się na finansach, dlatego powinni mieć wsparcie instytucji państwowej np. Komisji Nadzoru Finansowego, która sprawdzi umowę i założenia produktu przed wprowadzeniem go na rynek, oraz oszacuje ryzyko, jakie niesie on dla klienta. To samo powinno dotyczyć instytucji finansowych tzw. parabanków.

Choćby afera Amber Gold w ogóle nie powinna się pojawić. Kwestia Get Backu – również. Przecież jeśli nie uczymy się na błędach, które zostały popełnione, to za chwilę pojawi się kolejna grupa osób pokrzywdzonych.

To, mówiąc wprost, nie jest pani trochę wstyd, że pracowała pani w Getin Banku?

Pracowałam w Dom Banku, czyli w oddziale hipotecznym Getin Nobel Banku. Jak ktoś do nas przychodził po kredyt hipoteczny, to z takim produktem wychodził.

Czyli jako osoba, która pracowała w Getin Banku, chce pani pomagać osobom, które np. właśnie tam straciły pieniądze?

Nie chodzi tylko o Getin. Chciałabym zająć się to sprawą szeroko. Chciałabym, żeby hasło „pewne jak w banku” nie było pustym sloganem.