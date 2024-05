Rada UE ogłosiła, że ​​Wspólnota zatwierdziła zaporowe cła na import zboża z Rosji i Białorusi. Na liście objętych cłem znalazły się zboża, nasiona oleiste i ich przetwory, co „w praktyce doprowadzi do zaprzestania importu”. Cła zaporowe wejdą w życie 1 lipca 2024 r. Według „Financial Times” cło zaczyna się od 95 euro za tonę.

Skradzione Ukrainie zboże nie wjedzie do Unii Europejskiej

Rada UE zauważyła, że ​​podjęte działania mają na celu zapobieżenie „destabilizacji europejskiego rynku zbóż” i zatrzymanie eksportu „nielegalnie przywłaszczonego zboża ukraińskiego”.

„To nowy środek ograniczający wobec Rosji i nowy sposób na wzmocnienie naszej solidarności z Ukrainą” – skomentował Aja Labib, belgijski minister spraw zagranicznych .

Według belgijskiego ministra finansów Vincenta Van Peteghema obecnie eksporterzy wymienionych produktów z Rosji i Białorusi płacą niskie lub zerowe cła. Polityk zauważył, że Moskwa i Mińsk stracą dostęp do unijnych kontyngentów taryfowych. Petegem podkreślił, że środki „nie będą miały wpływu na tranzyt przez Unię Europejską z Rosji i Białorusi do innych krajów”. Ma on zostać objęty szczególnym nadzorem, tak by tranzytowe zboża nie pozostawały na terenie Wspólnoty.