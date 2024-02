Rolnicy kupują mniej nowych ciągników. Liderem New Holland

Przegląd, przynajmniej częściowy, parku maszyn, którymi dysponują polscy rolnicy, mamy obecnie na naszych drogach. Rolnicy blokują je swoimi ciągnikami w proteście – jak tłumaczą – przed m.in. spadającą opłacalnością produkcji żywności. Jak tymczasem wynika z raportu przygotowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych, opartego na danych, w całym 2023 r. zarejestrowano w Polsce 10 300 nowych ciągników. To o 12,2 proc. mniej niż w 2022 r., kiedy liczba zarejestrowanych, czyli w praktyce kupionych, nowych maszyn rolniczych tego typu wynosiła 11727.

Dla rolników ostatnie lata nie były dobre

– Mamy ewidentną tendencję spadkową na rynku nowych maszyn rolniczych, bowiem już 2022 r. okazał się gorszy od – co prawda rekordowego – 2021 r. Wynik za 2023 r. nie jest zaskoczeniem dla branży. Już w ciągu roku mówiło się przecież, że rejestracji będzie około 10 tys. sztuk – komentuje Wojciech Bury, prezes PIGMiUR.

Pozycja lidera należała w 2023 r. do New Holland. W ciągu dwunastu miesięcy zarejestrowano 1794 ciągniki tej marki. To jednak o 51 mniej niż w 2022 r. Mimo to udział New Holland w zeszłorocznej sprzedaży nowych ciągników sięgnął 17,4 proc. i był o 1,7 pkt proc. wyższy niż rok wcześniej. Drugie miejsce zajął John Deere z 1555 rejestracji. To o 62 mniej niż przed rokiem. Jego udział w rynku podskoczył o 1,3 pkt proc. do 15,1 proc. Trzecie miejsce zajęła Kubota z 1195 zarejestrowanymi maszynami. To o 50 więcej niż rok wcześniej. Kubota miała 11,6 proc. rynku nowych ciągników, o 1,8 pkt proc. więcej niż w 2022 r. Na czwartym miejscu uplasował się Deutz Fahr., a dalej m.in. Case IH.

Geograficznie na pierwszym miejscu było województwo mazowieckie, drugie przypadło wielkopolskiemu, zaś małopolskie i śląskie to jedyne województwa, w których PIGMiUR zanotowała wzrost liczby rejestracji ciągników. Jeszcze w sierpniu Izba notowała niemal 20-proc. spadek sprzedaży rok do roku, wrzesień i październik przyniósł niewielkie odbicie. W grudniu zarejestrowano 1338 nowych ciągników i był to najlepszy wynik miesięczny.