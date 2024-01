Michał Kołodziejczak: Donald Tusk nie zrobi nic wbrew rolnikom

„Zielony ład” to czarny sen dla Polski. Jest nie do zaakceptowania

Michał Kołodziejczak powiedział, że kolejnym problemem rolników jest „zielony ład”. - „Zielony ład” to się równa czarny sen dla Polski. To coś, co nie powinno wchodzić w życie w Polsce. Na pewno nie w takim układzie, jak dziś mówimy. Rolnicy mają 100 proc. racji – uważa wiceszef resortu rolnictwa i rozwoju wsi. Kołodziejczak nie wyobraża sobie np. tego, „by dziś Polacy choćby o połowę zmniejszali ilość substancji aktywnych – oprysków - kiedy Holendrzy używają 4 razy więcej”. - Nie wyobrażam sobie, byśmy nadal mieli nie orać ziemi na zimę. UE chce, żebyśmy 100 proc. nie orali. Unia chce, byśmy 4 proc. ziemi ugorowali co roku. To wszystko stanęło na głowie. To jest pomylone – powiedział Kołodziejczak.

Michał Kołodziejczak powiedział w radiu, że dyrektywy unijne są nie do zaakceptowania. - My możemy powiedzieć, że nie będziemy nic realizować i możemy dać się zepchnąć na margines, ale sztuka polityczna polega dziś na tym, byśmy wypracowali odpowiednie mechanizmy, przepisy dostosowali do naszych realiów, ale byśmy nie dali się wyrugować z UE – wyjaśnił Kołodziejczak.