Spór o historię PRL

Dla zachowania równowagi Lewica powinna grać na wielu instrumentach. Namiętny spór o historię toczy się również w kwestii oceny tego, co działo się w Polsce po 1945 roku. Dla dziejowej sprawiedliwości Lewica powinna przypominać ogromne osiągnięcia Polski Ludowej, jak skuteczna walka z analfabetyzmem, elektryfikacja miast i wsi, uprzemysłowienie państwa, odbudowa kraju po największych w historii narodu zniszczeniach wojennych. O wielkich społecznym awansie młodzieży wiejskiej i robotniczej, jej eksodusie do miast.

O ówczesnym usadowieniu Polski w bloku państw satelickich wobec ZSRR nie zdecydował naród, nie zdecydował też sam Stalin, ale przesądzili o tym nasi sprzymierzeńcy, czyli Wielka Brytania i USA. Obecnie bitwa o pamięć o czasach PRL w zasadzie nie jest już dla Nowej Lewicy istotna. Nie ma bowiem z tego żadnych korzyści, ale odbija się to czkawką, gdyż wszystko to, co w ówczesnym systemie zbudowano, nie zasługuje na wyłączne potępienie. Zwykła ludzka przyzwoitość nakazuje bić się o prawdę, nawet gdyby – jak w tym przypadku – nie byłoby z tego politycznych korzyści.

Dziś Lewica ma wyłącznie tęczowy kolor, a jej czerwony sztandar zblakł

Patrząc na dzisiejszy elektorat Nowej Lewicy, to widać, iż są to głównie młodzi wyborcy, z większych ośrodków miejskich, którzy są najbardziej podatni na liberalną obyczajowość. Partia nie wie w zasadzie, po co funkcjonuje, kim jest i kogo ma reprezentować. Nie zbudowała żadnych własnych mediów, zaplecza, które byłoby nośnikiem jej przekazu. Będąc od niemal dwóch lat w rządzie, mając narzędzia, nie zrobiła nic, żeby przynajmniej zmienić ten stan rzeczy.

A niezrozumiałe przekazy pozostają w pamięci. W 2023 roku, podczas kampanii samorządowej, polityczki i politycy Lewicy postawili – bardzo słusznie – na politykę mieszkaniową. Z enigmatycznych jednak powodów zorganizowali konferencję w Wiedniu, a nie np. w Inowrocławiu, gdzie lewicowy prezydent ma konkretne sukcesy na tym polu. Nowej Lewicy brakuje kogoś o formacie prof. Grzegorza Kołodki, który byłby twarzą lewicowej polityki społeczno-gospodarczej. Dziś Lewica ma wyłącznie tęczowy kolor, a jej czerwony sztandar, który płynął ponad trony, zblakł, tracąc to, co najcenniejsze – ludzi pracy.