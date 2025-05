Kampania wyborcza 2025: Kobiety nie rodzą dzieci, bo tak przeczytały w gazecie

W imię przyszłości Polski gładko przechodziły także niewybredne komentarze wobec kobiet. Nie tylko słowa o „pilnowaniu zegara. Takie są pani zadania”, które Krzysztof Stanowski skierował do współprowadzącej debatę w TVP Doroty Wysockiej-Schnepf, ale także teorie dotyczące malejącej dzietności wygłoszone przez lidera Konfederacji Sławomira Mentzena. Według niego Polki nie mają dzieci nie tylko dlatego, że „nie chcą ich mieć”. Ale też dlatego, że media przedstawiają macierzyństwo w negatywnym świetle. Czy naprawdę komuś się wydaje, że kobiety są tak nieroztropne, że o prokreacji decyduje artykuł w gazecie?

Mentzen problematycznych wypowiedzi miał więcej. Wystarczy przypomnieć tę o biciu dzieci („A komu klapsy zaszkodziły?”). Przypomnijmy, bicie dzieci jest w Polsce zabronione od 2010 r. Kandydat Konfederacji zachęcał także do picia piwa jako dobrej okazji do prowadzenia rozmów. To podobno „dobra tradycja”. Przypomnijmy – piwo reklamować wolno, ale nie w sposób zachęcający do picia czy kojarzący się z wypoczynkiem i relaksem.

Parasol ochronny nad kandydatami w wyborach

Nie sposób pominąć także antysemickie wypowiedzi Grzegorza Brauna – np. o „żydowskich żonkilach hańby”. To słowa o uczestnikach powstania w getcie warszawskim. Dowiedzieliśmy się też, ze stolicą Polski rządzą „zdrajcy, pederaści, globaliści i klimatyści”, i że mamy w kraju do czynienia z „ukrainizacją”. Zerwana i spalona została także flaga Unii Europejskiej. Większość tego typu przemówień Brauna spotkało się z milczeniem – tak jakby wszyscy już się przyzwyczaili do takich tekstów i myśleli, ze trzeba te tyrady przeczekać, nie zwracać na nie uwagi. Dla porządku – Rafał Trzaskowski zareagował na słowa o powstańcach.

Zdaniem dr. Jacka Kucharczyka (mówił o tym w programie „Rzecz o polityce”) Braun i jego wypowiedzi powinny trafić pod lupę prokuratury. Ale ponieważ jest kandydatem w wyborach, jest chroniony z uwagi na to, by nie uderzać w wolności wyborów.

Z podobnym pobłażaniem jak Grzegorz Braun traktowane były przemowy Macieja Maciaka o Władimirze Putinie. A reakcją na jego odpowiedź, że podziwia prezydenta Rosji, były brawa Krzysztofa Stanowskiego – i nie wiem, czy na pewno wszyscy widzowie dostrzegli w nich sarkazm. Ale znów – to kandydat w wyborach, więc dla dobra Polski lepiej to przemilczmy.