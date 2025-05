Ze stanowiskiem lidera Polski 2050 zgodziła się szefowa klubu Lewicy Anna-Maria Żukowska. „Pełna zgoda, Panie Marszałku. To naruszenie prawa do prywatności” - podkreśliła.

Jeden z internautów zwrócił uwagę, że nazwisko Jerzego Ż. podał wcześniej (na konferencji prasowej poświęconej sprawie mieszkania) poseł PiS Przemysław Czarnek. „Chyba w tych wyborach chodzi o to, żeby nie być takimi, jak poprzednicy? Żeby nie zachowywać się jak Czarnek?” - odpowiedziała Żukowska.

„W jakim celu wrzuca tu Pan zdjęcie z niezanonimizowanymi danymi pana Jerzego wraz z nazwą konkretnego DPS? Po co ta wiedza opinii publicznej?” - spytała Rafała Trzaskowskiego posłanka Lewicy. „Czy gdyby chodziło o kogoś bliskiego Panu, to też by Pan umieszczał pełne dane? Przecież mógł to Pan zaczernić przed umieszczeniem zdjęcia w internecie” - dodała.

Sprawa mieszkania Karola Nawrockiego w Gdańsku

Z dotychczasowych ustaleń mediów oraz oświadczeń prezesa IPN wynika, że Nawrocki przekazał mężczyźnie pieniądze na wykup mieszkania na preferencyjnych warunkach (12 tys. zł), a następnie sporządził umowę przedwstępną sprzedaży, która miała być podstawą do przejęcia kawalerki po upływie okresu pięcioletniej karencji (w czasie której mieszkania nabytego na preferencyjnych warunkach nie można sprzedawać bez utraty bonifikaty). W 2017 r. Karol Nawrocki przejął mieszkanie na własność, nie jest przy tym jasne, czy przekazał kwotę 120 tys. zł, o której była mowa w umowie z 2012 r. W 2021 r. obecny kandydat podpisał oświadczenie, w którym zobowiązał się do dożywotniej opieki nad Jerzym Ż. W 2024 r. Jerzy Ż. trafił do Domu Pomocy Społecznej, o czym Karol Nawrocki nie wiedział.