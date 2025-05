- To, co zrobimy w drugiej turze, to zobaczymy w drugiej turze – odparła. Apelowała do wyborców, by w pierwszej turze głosowali zgodnie ze swoimi przekonaniami. Kandydatka nie chciała ujawnić, czy w drugiej turze odda pusty głos, czy na kogoś zagłosuje. Zadeklarowała, że udzieli odpowiedzi po 18 maja.

- Nie wiem, kto będzie w drugiej turze, nie jestem wróżką. Ja przede wszystkim walczę o to, żeby wyborcy lewicowi, wyborcy, którym zależy na programie, o którym mówię - o dostępnych mieszkaniach, dobrej ochronie zdrowia, związkach partnerskich, legalnej aborcji, żeby nie głosowali więcej na ludzi, którzy nie traktują tych obietnic serio – oświadczyła.