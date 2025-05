Debata w TVP: Miało nie być gadżetów, ale się pojawiły

Trzaskowski wręczył Nawrockiemu kopertę, mimo że sztaby uzgodniły między sobą, że kandydaci nie będą mieli przy sobie gadżetów ani telefonów komórkowych. Już wcześniej jednak w trakcie debaty gadżety się pojawiły – Krzysztof Stanowski, dziennikarz i publicysta, na początku debaty postawił na swoim pulpicie wiele różnych flag, po czym zwrócił się do kontrkandydatów z informacją, że mogą sobie wybraną flagę wziąć. Było to nawiązanie do sytuacji z poprzednich debat – w Końskich, w czasie debaty organizowanej przez sztab Rafała Trzaskowskiego, Karol Nawrocki postawił na swoim pulpicie biało-czerwoną flagę, a Trzaskowskiemu przekazał flagę tęczową, którą ten zdjął z pulpitu, a następnie odebrała ją od kandydata KO kandydatka Nowej Lewicy Magdalena Biejat. W czasie debaty organizowanej przez „Super Express” Trzaskowski zaprezentował biało-czerwoną flagę, mówiąc, że to flaga pozostawiona przez Karola Nawrockiego w studiu w Końskich. Kandydat KO skomentował to słowami, że „flagi się nie porzuca”.

Co mogło się znajdować w kopercie, którą Rafał Trzaskowski przekazał Karolowi Nawrockiemu?

W kontekście przebiegu debaty można przypuszczać, że koperta przekazana Nawrockiemu przez Trzaskowskiego miała związek ze sprawą wejścia w posiadanie przez prezesa IPN i kandydata popieranego przez PiS mieszkania komunalnego, należącego do 80-letniego dziś Jerzego Ż. Nawrocki przekazał mężczyźnie pieniądze na wykup mieszkania na preferencyjnych warunkach (12 tys. zł), a następnie sporządził umowę przedwstępną sprzedaży, która miała być podstawą do przejęcia kawalerki po upływie okresu pięcioletniej karencji, w czasie której mieszkania nabytego na preferencyjnych warunkach nie można sprzedawać bez utraty bonifikaty. W 2017 roku Nawrocki przejął na własność mieszkanie, choć nie jest jasne, czy przekazał kwotę 120 tys. zł, o której była mowa w umowie z 2012 roku. W 2021 roku Nawrocki podpisał dokument, w którym zobowiązuje się do dożywotniej opieki nad Jerzym Ż., ale – jak się okazało – ten trafił w 2024 roku do DPS-u, o czym Nawrocki nie wiedział.

W czasie debaty Rafał Trzaskowski wielokrotnie nawiązywał do sprawy mieszkania. Karol Nawrocki odpowiadał, że wszystko wyjaśnił w filmie, który opublikował w swoich mediach społecznościowych.