Czy Jarosław Kaczyński poparłby Sławomira Mentzena w drugiej turze wyborów prezydenckich?

Druga kwestia to czysta polityka – wiemy, jak po przegranej w pierwszej turze zachowa się lider Konfederacji: powie, że „PiS, PO – jedno zło”, i pozwoli swym zwolennikom głosować tak, jak chcą. Zapewne większość z nich odda głos na Nawrockiego, ale część wybierze Trzaskowskiego (przewiduję, że w stosunku 70 proc. do 30 proc.). A jak postąpiłby Jarosław Kaczyński, gdyby jego pomazaniec nie wszedł do drugiej tury? Wszak już sam ten fakt byłby dla PiS katastrofą, a wygrana Mentzena byłaby końcem tej partii.

Na szczęście dla Trzaskowskiego to on dziś pozostaje faworytem, więc nawet jeśli odczuje sondażowe konsekwencje tej debaty (a odczuje), to ma z czego tracić, a poza tym do wyborów jeszcze został ponad miesiąc, więc będą okazje do naprawienia tego błędu

Dlatego można przypuszczać, że Kaczyński wezwałby do bojkotu drugiej tury – pod pretekstem, że pierwsza była sfałszowana i zmanipulowana. Osiągnąłby w ten sposób dwa cele – Mentzen nie zostałby głową państwa (a tym samym Konfederacja nie zastąpiłaby PiS w roli głównej siły opozycyjnej wobec PO), a Trzaskowskiemu (który w takiej sytuacji odniósłby łatwe zwycięstwo) można byłoby przez następne pięć lat zarzucać słabą legitymizację, bo w drugiej turze frekwencja byłaby bardzo niska (w granicach 50 proc.).

Debata w Końskich może się okazać poważnym problemem prawnym dla PO. Czy straci dotację z budżetu?

Po czwarte wreszcie, decyzja sztabu Trzaskowskiego o pojechaniu w tym roku do Końskich była błędem także i z tego powodu, że ostatecznie wypadł on w niej blado (w przeciwieństwie do Szymona Hołowni i Magdaleny Biejat, którzy ze wszystkich konkurentów mają największą siłę przyciągania do siebie wyborców kandydata PO – wiadomo, że w ramach opozycji i koalicji łatwiej sobie podkradać poparcie, niż w poprzek politycznych podziałów). A także dlatego, że sama organizacja imprezy może okazać się problemem prawnym i skutkować odebraniem subwencji i dotacji budżetowych Platformie. Okazało się bowiem, że ostatecznie było to wydarzenie finansowane przez sztab Trzaskowskiego, co samo w sobie jest już kuriozum (za pieniądze PO odbyła się debata promująca konkurentów), ale ważniejszym aspektem jest podejrzenie, iż mogło dojść do złamania prawa wyborczego, bowiem stanowi ono, że jeden komitet wyborczy nie może sponsorować działań innego komitetu.

Piękna katastrofa – można byłoby powiedzieć cytatem z filmu „Grek Zorba”. W dodatku na własne życzenie. Czy okaże się tak fatalna w skutkach, jak ta sprzed pięciu lat? Na szczęście dla Trzaskowskiego to on dziś pozostaje faworytem, więc nawet jeśli odczuje sondażowe konsekwencje tej debaty (a odczuje), to ma z czego tracić. A poza tym do wyborów został jeszcze ponad miesiąc, więc będą okazje do naprawienia tego błędu. Wszystko pod warunkiem, że sztab kandydata KO nie będzie wsadzał go na kolejne miny.